Cioccolatò, l’appuntamento di Torino con l’irresistibile cioccolato

Manca ormai poco per il ritorno di un goloso appuntamento torinese: Cioccolatò, dal 21 al 30 novembre, la kermesse dedicata al cioccolato made in Italy e internazionale. Per questa 11^ edizione, accompagnata dal claim "Tutti puzzle per il cioccolato" non mancheranno le proposte per grandi e piccini allestite nel suggestivo salotto di piazza San Carlo.

Amante fedele, gioia segreta, eterno nemico della linea perfetta, con Cioccolatò il cioccolato sarà oggetto di incontri con esperti del settore, attività culturali e di animazione, in una miscela ben dosata di tradizione e artigianato dolciario. Fra garanzie e novità, la manifestazione vedrà fra gli eventi di punta la mostra dedicata al Cluster del Cacao e del Cioccolato di Milano Expo 2015, che presenterà tra le altre cose un documentario sul'Esposizione Universale. Ci saranno degustazioni guidate, con una particolare sessione dedicata al cioccolato piemontese, e corsi di cucina e di pasticceria davvero originali.



Fra le iniziative di punta ritorna il Gianduiotto Day, la giornata dedicata al cioccolatino assurto a simbolo della produzione cioccolatiera piemontese, durante la quale il pubblico potrà gustare l’eccellenza della produzione locale alla scoperta dei segreti celati dietro lo storico prodotto. Inoltre, sotto la guida degli esperti mastri cioccolatieri i visitatori potranno misurarsi essi stessi con la creazione di opere in cioccolato, partecipando ai Laboratori (gratuiti, previa prenotazione). Si potrà dunque partecipare a una lezione di “Pasticceria al Cioccolato” divertendosi a preparare gustose creme e mousse al cioccolato, oppure sorseggiare una tazza di cioccolata calda mentre si ascoltano gli aneddoti e le storie degli scrittori italiani che racconteranno live le proprie fatiche letterarie per l'appuntamento Cioccolata con l'Autore.



Se invece tutto quello che cercate è la quiete assoluta e volete concedervi una piccola pausa all'interno di Cioccolatò, basterà dirigere i vostri passi presso Spalm Beach, la “dolce” spiaggia allestita in Piazza San Carlo dove sarà possibile avere assaggi (sempre gratuiti) di pane artigianale e cioccolato spalmabile. Educare divertendo è l'obiettivo che si pone Cioccolatò con coinvolgenti attività volte a spronare la sete di conoscenza e la curiosità dei bambini e ragazzi che parteciperanno alla kermesse, mentre dal lunedì al venerdì per le famiglie ci sarà l'iniziativa Piccoli fornai al Cioccolato: il laboratorio permetterà ai più piccoli di dare forma a golosi biscotti, come in una vera pasticceria.



Per maggiori informazioni: www.cioccola-to.it