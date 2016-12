Cioccolatò 2015, a Torino una Mole di bontà

Per due weekend consecutivi, da venerdì 20 a domenica 29 novembre , Torino ospita Cioccolatò 2015 , il Festival dedicato al cioccolato made in Italy e internazionale con un'attenzione particolare alla tradizione cioccolatiera piemontese. Dolce centro della kermesse è il Polo Cioccolato che attende i visitatori nella suggestiva location di Piazza San Carlo : Chocolate Exploit è il claim scelto per questa undicesima edizione.

Ad animare il Polo Cioccolato, raffinate degustazioni proposte dalle maggiori firme del settore cioccolatiero italiano e piemontese in particolare, e coinvolgenti attività ludico didattiche riservate alle scuole. In particolare, ogni mattina, bambini e ragazzi di diverse età possono scoprire come nasce il cioccolato, comprendere appieno il valore del cibo e cimentarsi nella preparazione di golosi dolcetti al cioccolato.



Tra gli eventi che animano il fitto calendario domenica 22 novembre, alle ore 18.00 si svolge la Disfida del Bonét, l’appassionante gara culinaria per la preparazione del tradizionale dessert torinese che vede competere accanto ai professionisti, anche semplici appassionati che preparano la propria versione del tradizionale dolce piemontese al cucchiaio: un budino con cacao e amaretto 'bagnato' con il rum, che spesso appare sulle tavole al termine del pranzo della domenica.



Il Presidente Federico Anzellotti, il delegato regionale Alessandro Del Trotti e la famosa cake designer torinese Elena Bosca sono solo alcune delle importanti presenze che si alterneranno alla guida dei laboratori di pasticceria, per insegnare ai partecipanti a realizzare facili e cioccolatose ricette dal gusto irresistibile. Sotto la guida di esperti Chef e Maestri del Cioccolato che daranno prova della propria abilità e creatività, i visitatori possono cimentarsi in prima persona nella creazione di golose prelibatezze al cioccolato.



Per maggiori informazioni, www.cioccola-to.it