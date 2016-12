Chocomodica: un'edizione da Oscar con “La Grande Dolcezza”

18:10 - Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, Modica, in provincia di Ragusa ospita Chocomodica, l'evento più goloso dell'inverno siciliano, all'insegna del claim “La grande dolcezza”. Convegni, degustazioni guidate, laboratori per adulti e bambini, spettacoli, attività didattiche e culturali sono solo alcuni tra gli appuntamenti che offre il ricco programma.

Tra le iniziative più attese, ricordiamo le Choco Sculture, vere e proprie figure golosissime lavorate dal vivo da abili scultori nell'atrio di Palazzo di Città dove viene allestito il grande Albero della Pace che i più piccoli possono personalizzare con biglietti di buon auspicio. I bambini, inoltre, sono i protagonisti di interessanti laboratori rivolti agli alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado: un'occasione imperdibile per conoscere, degustare e impastare il cioccolato.Tutti i giorni, inoltre, i migliori ristoranti di Modica, propongono i “menu tutto cacao”, speciali piatti a base di cioccolato e cacao per chi vuole sperimentare il cibo degli dei in tutte le sue forme e abbinamenti.



Grande attesa anche per il “Chocolate Show”. In Piazza Matteotti, per tutta la durata dell'evento approda il goloso mercatino dedicato al mondo del cioccolato: i visitatori possono scegliere fra i prodotti dalle aziende artigiane locali, custodi della sapiente lavorazione del Cioccolato di Modica, e dalle firme più rappresentative del settore cioccolatiero italiano. Chi desidera vivere in chiave cioccolatosa ogni momento della sua giornata, trova, passeggiando lungo il Corso Umberto, tanti gadget fantasiosi in tema.



Durante ChocoModica la splendida cittadina siciliana si veste più che mai di dolce cioccolato offrendo attività e percorsi a tema. Tutti i giorni, dal Modica Visitor Centre, turisti e visitatori possono prendere il ChocoTrain per un suggestivo tour panoramico di Modica, alla scoperta di esibizioni spettacolari e coinvolgenti che si susseguono ininterrottamente per le vie della città. Grazie a E-Bike, tutti i giorni, dalle ore 9 alle 22 è possibile visitare Modica in bici elettrica e rifocillarsi con un prelibato ChocoDrink.



La rassegna, organizzata dal Comune di Modica e dal Consorzio di Tutela del Cioccolato Artigianale di Modica, quest'anno porta la firma di Eurochocolate e gode del patrocinio della Regione Sicilia e della Camera di Commercio di Ragusa.



Per maggiori informazioni sul programma completo, consultare il sito www.chocomodica.eu

Per le informazioni meteo in tempo reale su Modica, www.meteo.it