Children’s Tour: la vacanza a misura di bambini

Il salone modenese, giunto alla tredicesima edizione, rappresenta oggi in Italia l'unica occasione di incontro e confronto tra esperienze turistiche rivolte ai genitori e alle famiglie, senza trascurare i ragazzi che viaggiano da soli, con la scuola o l'associazione sportiva. A disposizione dei visitatori, grandi e piccini, decine di laboratori didattici a tema per coinvolgere tutti in un viaggio di scoperta; spazio alle “vacanze verdi”, dalle escursioni ai camp sportivi, dalle fattorie didattiche ai parchi avventura, dai camping alle ciclovacanze.



Le vacanze 0-14 sono un fenomeno in grande crescita: i piccoli turisti sono in continuo aumento, intesi sia come bambini e ragazzi in viaggio con la famiglia, ma anche da soli, senza mamma e papà. Le statistiche parlano chiaro: le famiglie che nel 2014 hanno fatto almeno una vacanza (con almeno 4 pernottamenti fuori casa) con i propri figlio sono il 77%, ovvero 5 milioni e 200 mila famiglie e 7,8 milioni di under 18. A “Children's Tour” i genitori possono incontrare direttamente località turistiche, villaggi, alberghi e strutture ricettive, camping, parchi tematici, camp sportivi e centri per le vacanze studio, fattorie didattiche e percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi ad hoc per il target 0-14. Per i piccoli protagonisti gli espositori hanno predisposto numerose attività di intrattenimento per far sperimentare ai bambini un “assaggio” delle vacanze pensate appositamente per loro. La manifestazione è, quindi, il posto ideale per informarsi e scoprire la formula vacanza più adatta alle proprie aspirazioni e desideri.



Nella edizione 2016 si confermano alcune aree dedicate per proporre al pubblico un'offerta turistica a 360 gradi: da quella interamente dedicata agli itinerari escursionistici e in bicicletta alle fattorie didattiche, dagli agriturismi ai campeggi, dai camp sportivi ai parchi avventura fino al settore food. Mentre mamma e papà visitano il salone i bambini possono sperimentare dal vivo e gratuitamente le varie proposte, per decidere in prima persona quale vacanza preferiscono: è possibile cimentarsi in percorsi avventura, pareti di arrampicata, “albering”, minicar per imparare a viaggiare in sicurezza e decine di laboratori didattici per scoprire cose nuove in maniera intelligente.



Oltre alle “classiche” vacanze al mare e in montagna, ci sono tante proposte di ciclovacanze, dedicate a chi ama le due ruote e le vacanze “sostenibili” con itinerari per famiglie in Italia e all'estero. Tante le offerte anche per chi sceglie il campeggio e il costante contatto con la natura, oppure le proposte di camp sportivi, per cimentarsi e scoprire nuovi sport. Chi sogna invece una vacanza slow e a tutto relax trova le fattorie didattiche, per scoprire in prima persona tante cose prima viste solo sui libri, conciliando il divertimento e la naturale curiosità dei piccoli con il desiderio di relax di genitori e nonni.



Children's Tour

Orari per il pubblico: venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.

Infoline: ModenaFiere, tel. 059.848380 www.childrenstour.it