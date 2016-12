12 marzo 2015 Children’s Tour: il salone delle vacanze formato bambino Dagli agriturismi ai campeggi, dai camp sportivi ai parchi avventura a ModenaFiere la giusta occasione per andare alla ricerca di un'offerta turistica a 360 gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:03 - ModenaFiere ospita, dal 20 al 22 marzo, il salone delle vacanze dedicato ai più piccoli. Tre giorni ricchi di appuntamenti, tra percorsi avventura, pareti di arrampicata e laboratori didattici per parlare di viaggi e vacanze per i più piccoli, di turismo formato famiglia e di turismo scolastico: tante le proposte, per tutte le tasche.

La manifestazione è il posto ideale per informarsi e pianificare la propria vacanza: divertente ed educativa per i bimbi, rilassante per mamma e papà. La fiera ospita, infatti, località e strutture ricettive provenienti da tutta Italia per un totale di oltre 200 espositori che al tema bambino, alla sua sensibilità e alle sue esigenze, riservano progetti specifici.



A Modena i genitori possono incontrare direttamente località turistiche, villaggi, alberghi e strutture ricettive, camping, parchi tematici, camp sportivi e centri per le vacanze studio, fattorie didattiche e percorsi naturalistici che hanno dato vita a servizi ad hoc per il target 0-14. Per i piccoli protagonisti gli espositori hanno predisposto numerose attività di intrattenimento per far sperimentare ai bambini un “assaggio” delle vacanze pensate appositamente per loro attraverso laboratori creativi.



A Children’s Tour è possibile conoscere gli spazi per gli adulti e i bambini che vogliono meravigliarsi insieme, anche in una metropoli o in una città europea. Un’idea alternativa può poi essere quella di una ciclovacanza: una settimana lungo la ciclabile più famosa al mondo, quella che costeggia il Danubio, che conduce da Linz a Vienna; l'incanto dei castelli della Loira e dei giardini francesi; in picchiata tra vigne e meleti dell'Alto Adige da Passo Resia a Bolzano. Non manca poi un occhio di riguardo per la forma fisica dei piccoli turisti, con numerosissime proposte di vacanza in camp sportivi. Si va dai camp ultra-attrezzati al mare, in montagna e persino all’estero per perfezionarsi in sport classici come il calcio, il tennis o il basket, ma anche in quelli più particolari come lo scherma e il tiro con l’arco.



È più “slow”, invece, la vacanza nelle fattorie didattiche, dove i bambini toccano con mano tante cose nuove prima viste solo sui libri, giocano e si divertono con originalità e creatività, imparando l'importanza della tradizione e del contatto con la natura: qui si insegna loro a fare il pane e si privilegiano le attività manuali come la raccolta della frutta. La vacanza in campeggio, poi, assicura ai baby ospiti un costante contatto con la natura, in spazi in cui il traffico ed altre abitudini cittadine sono banditi: in fiera sono presenti camping a misura di bambino, dalle dolomiti fino alla Sicilia.



Orari per il pubblico: venerdì dalle 15.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.

Per maggiori informazioni, www.childrenstour.it