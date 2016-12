Chianni: a tavola con la Sagra del cinghiale

11:16 - Tra i Colli Pisani, nel piccolo borgo di Chianni è tempo di sagre, anzi, della sagra per eccellenza che celebra uno dei grandi protagonisti del ricco panorama gastronomico della Toscana. Giovedì 6 novembre partono i quattro giorni dedicati alla sagra del cinghiale, con festeggiamenti fino a domenica. Si replica la formula la settimana prossima, dal 13 al 16 novembre.

Sono numerosi gli appuntamenti che arricchiscono l’agenda della sagra, divenuta negli anni un forte punto di riferimento per gli amanti dei genuini sapori toscani. Giovedì 6 la F.I.D.C. ( Federazione Italiana Della Caccia) locale organizza “La caccia a tavola”, una cena su prenotazione con racconti del passato e presentazione di libri (per prenotare chiamare il numero 335 7128749).



Venerdì 7, con l’inaugurazione della sagra, potete partecipare alla cena di apertura sempre prenotando, lasciando un recapito telefonico e confermando la presenza al numero 0587 647282. Sabato 8 dalle 12 alle 19, entra in funzione il ristorante della sagra: protagonista oltre al cinghiale il radicchio rosso di Dosson (TV), proposto dall’omonima associazione che offre degustazioni gratuite a base della pregiata verdura. Domenica 8, sono di scena le tradizioni toscane e un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli, con tamburini, trombettieri e sbandieratori in costume. Continuano, ovviamente, le cene e le degustazioni.



Giovedì 13 novembre la festa riparte con gli chef di varie regioni italiane che portano la loro arte ai fornelli: ancora piatti tipici a base di cinghiale e abbinamenti sapienti con vini di qualità. Per prenotare il contatto telefonico è il seguente, 335 7128749. Il venerdì ripete la stessa formula della settimana precedente, con il ristorante aperto e musica live.



Domenica 16, arriva il Dottor Clown dell’Associazione Onlus “Ridere per Vivere”, che accompagna l’esibizione di Magico Matteo, prestigiatore illusionista. La giornata si conclude con la sfilata delle locali squadre di caccia al cinghiale, accompagnate dalla Banda di Chianni.



La Sagra del Cinghiale è un evento segnalato da Weekendagogo (www.weekendagogo.it) portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.

