Cesenatico: Gesù Bambino arriva sull’acqua

Intorno al Bambinello, alla Sacra Famiglia e ai tradizionali pastori ci sono i personaggi che popolano comunemente i borghi dei pescatori: c’è chi salpa, chi vende pesce, chi rammenda le reti, chi conduce le barche, ci sono bambini, musicisti, falegnami. Ci sono persino alcuni delfini che si affacciano con curiosità sul pelo dell’acqua. Lo scenario è offerto dalle barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria: a fare da sfondo c’è la città con lo scorcio suggestivo delle antiche Conserve e delle case colorate che si specchiano nell’acqua del porto canale.



La tradizione è nata nel 1986 da un'idea di Guerrino Gardini e dal lavoro degli artisti Tinin Mantegazza, Maurizio Bertoni e Mino Savadori; la tradizione continua ancora oggi arricchendosi ogni anno di un nuovo soggetto. In ciascun personaggio le mani, i piedi e le parti esposte sono scolpite in legno di cirmolo, mentre gli abiti sono realizzati in tela resa rigida dalla cera pennellata a caldo su una struttura di legno e su una rete di metallo. I colori sono quelli con cui venivano tinte le vele, mentre la cera è quella che serviva per ammorbidire il sartiame. Ma a rendere il presepe veramente irresistibile è la particolare illuminazione delle barche e il loro riflesso sull'acqua del canale, che animano la scena in modo magico. La prima statua scolpita è stata quella di San Giacomo, patrono di Cesenatico, alla quale si sono aggiunti via via gli altri personaggi, raccontando scorci di vita e di lavoro quotidiano degli abitanti di un paese di pescatori e marinai. La scena è pensata per essere ammirata, come da una vera platea, dalle sponde del Porto Canale Leonardesco.



Il presepe è realizzato dal Comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico Spa. Ogni fine settimana, per tutto il periodo delle Festività nel centro storico vengono organizzati mercatini di Natale, spettacoli per grandi e piccini e intrattenimento musicale. Per informazioni www.presepemarineria.it