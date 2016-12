Certaldo: Sagra del tartufo marzuolo

10:02 - Certaldo, in provincia di Firenze, ospita da sabato 21 fino a lunedì 30 marzo la Sagra del tartufo marzuolo, un'iniziativa organizzata dell'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa che opera per la salvaguardia di questa specialità gastronomica.

Il menù della sagra permette di gustare numerose specialità della cucina toscana basate sul profumo e sull'inconfondibile sapore del tartufo. Tra queste prelibatezze ricordiamo l'antipasto del tartufaio, crostini di polenta al tartufo, tagliolini o ravioli al tartufo, carpaccio al tartufo con parmigiano, tagliata del tartufaio e artista tartufata. Il tutto accompagnato da una bottiglia di vino rosso toscano e gli immancabili cantuccini col vinsanto. Per chi non ama questo gusto intenso e deciso, invece, vengono serviti altri piatti tipici della tradizione locale.



Il tartufo appartiene alla famiglia dei funghi ipogei ovvero funghi che nascono sotto terra. Come tutti i funghi è una pianta cosidetta "eterotrofa" che si nutre a spese di altri organismi viventi con i quali istaura rapporti di scambio di sostanze nutritive. Si tratta di un rapporto di simbiosi nel quale le cellule del tartufo penetrano nelle radici di una pianta per riceverne nutrimento. Le piante "simbionti" del tartufo sono querci, pioppi, pini, tigli, noccioli.