Cento spettacoli per Lonato in Festival

Funamboli, giocolieri, ballerini, acrobati, musici, clown, artisti del circo. A esibirsi saranno decine di artisti, ognuno con un proprio spettacolo ed una propria specialità. A rendere unica la manifestazione, saranno il grande fascino della Rocca di Lonato - una delle fortificazioni più imponenti dell'Italia settentrionale da cui si gode una splendida vista sul lago di Garda - e una proposta artistica che punta sulla qualità. Dalle 18.30 al cuore della notte - in un crescendo di musiche e performance per grandi e piccoli – creeranno un mondo di meraviglie in un castello da favola, e metteranno in scena in quattro giorni un centinaio di eventi.



Artisti da tutto il mondo - Dal Perù arriverà il gruppo Sayaka Incas, dal Messico gli Aztechi, dal Kenya i Maasai, dalla Mongolia il gruppo Hulan con uno spettacolo che offre una visione al femminile della cultura e della spiritualità del popolo della steppa, con musiche, danze, canti e numeri di contorsionismo. Molti gli artisti e le compagnie di circo contemporaneo e teatro di strada, tra cui il Magda Clan giovane e affermata compagnia circense italiana, il Duo Artemis, All'incirco varietà, Jessica Arpin, Fede Scoch, Luca Chieregato con Chiedimi una storia, l'antica arte del kalaripayattu e il fuoco di Antares e per la musica Mauro Paganini con i suoi originalissimi strumenti, la trascinante Royal Swing Ostrica, i jukebox in carne ed ossa Peppino e Fedele e il pianista Rocco Mentissi, e infine i burattini e le marionette della Compagnia Alberto De Bastiani e Il Cerchio Tondo.



Giocoleria e quattro serate di ballo – Non mancheranno i laboratori per i bambini di giocoleria e di costruzione di giochi antichi, tenuti da Federico Braguinski e Marco Randellini e 4 serate di ballo per gli appassionati del Tango Argentino, del Country, del Latino e delle danze popolari, mostre d'arte tradizionale e contemporanea, una mostra etnica sul popolo tribale dei Lahu Na del Nord della Tailandia.



Spazi relax, massaggi, mercatini e cibi dal mondo - Saranno inoltre presenti spazi relax con ambientazioni particolari (come la zona dedicata al Salone da tè marocchino o la capanna tribale di bamboo della foresta del Nord della Thailandia dove si faranno massaggi thailandesi) e altri per acquisti originali e di qualità: Pangea, il mercatino che mette insieme tutti i continenti, con 4 sezioni dedicate a Africa, America, Asia ed Europa, con bancarelle di spezie, profumi, ceramiche e ogni sorta di artigianato, o come la zona dedicata alla Cina con la possibilità di assistere e partecipare alla cerimonia del tè, con artigiani, artisti e una vera yurta mongola. Per soddisfare il palato, accontentando tutti i gusti, verranno allestiti un ristorante vegano e uno tradizionale e vari stand di degustazione con arrosticini, pannocchie arrostite, crepes, gelati, macedonie, frullati, birra e prodotti locali.



Corti d'autore -Novità 2015 è uno spazio dedicato ai corti d'autore, che quest'anno presenta la giovane casa di produzione cinematografica indipendente Lumaca Film, nata nel 2013 dalla fucina creativa che è il Festival Artisti in Piazza di Pennabilli, patria di Tonino Guerra. Fra l'altro sarà presentato il corto "reverso", la cui protagonista e regista, Jessica Arpin, si esibirà in performance nei giorni del festival.



Informazioni: www.lonatoinfestival.it



