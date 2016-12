Cavalieri e nobili dame alla Rocca di Lonato

Quel giorno infatti tutti i ragazzi dai 3 ai 14 anni, catapultati dagli animatori nel regno di Camelot, vestiranno i panni dei valorosi cavalieri, pronti a tutto pur di seguire il proprio Re nella ricerca della più temuta tra le creature del Magico Mondo: la Strega Morgana, che custodisce segretamente il Sacro Graal. Nel frattempo la corte del Regno è scossa dalla presenza del temerario Sir Mordred che, con la sua smania di potere, ha creato un esercito pronto ad ostacolare le imprese di Re Artù e della sua schiera di soldati.



Gentili dame e prodi cavalieri - Sarà una giornata intensa - che prenderà il via alle 10.30 - in cui i prodi cavalieri si troveranno ad affrontare numerose prove di abilità in diverse discipline: fra laboratori di spada, elmetto e armatura, l'addestramento al torneo ed il tiro con l'arco. Le gentili dame si dedicheranno invece ai lavori artigianali cimentandosi nel laboratorio di coroncine assieme a Ginevra. Una breve pausa per il pranzo con i genitori e poi si ripartirà pronti ad affrontare le prove e le attività del pomeriggio, che avrà fra i momenti più importanti il grande Spettacolo di Magia e il torneo intitolato Mago Merlino, suo Fratello e il Prode Cavaliere dove, a suon di incantesimi e antiche profezie, il povero Lancillotto si troverà nel bel mezzo di una battaglia di cui sarà l'unica vittima.



Alla ricerca della Strega - L'avventura dei cavalieri e delle damine proseguirà con la ricerca della Strega e della sua schiera di Troll giganti, il più grande ostacolo che i nostri eroi dovranno affrontare per arrivare al termine della giornata, che vedrà l'investitura e la nomina dei cavalieri per i bambini e balli e danze con Ginevra per le bambine. Durante tutta la Giornata Fantastica, saranno allestiti in Rocca banchetti artigianali, dove si potranno comprare prodotti a tema come spade, archi, elmetti, coroncine di fiori, abiti da re e principesse e molto altro ancora. Ad organizzare l'evento, con la Fondazione Ugo Da Como, è la Compagnia San Giorgio e il Drago di Milano (www.sangiorgioeildrago.it), fra le più conosciute associazioni italiane specializzate in avventure in costume e animazioni a tema.



