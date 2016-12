Castiglione del Lago: un trionfo di fiori con il Palio del Tulipano

Castiglione del Lago si trasforma in uno scorcio di Olanda con la cinquantesima edizione della Festa del Tulipano , in programma nella bella località sulle rive del Trasimeno dal 6 al 10 aprile . Il grazioso borgo in provincia di Perugia dà il via a un lungo fine settimana di festa tra rievocazioni storiche e spettacoli dal vivo, in attesa del gran finale in programma domenica con la sfilata dei carri allegorici, il borgo fiorito e il Palio del Tulipano.

L’abitudine di salutare l’arrivo della primavera all’insegna dei tulipani si ispira alle abitudini fiamminghe i quali da sempre utilizzano il primo fiore, dal gambo troppo corto per essere venduto, per abbellire finestre, balconi e piccoli carri. Dal 1956 in questi giorni di festa Castiglione del Lago riprende questa antica abitudine e colora con migliaia di tulipani terrazzi, finestre, vetrine di negozi e di uffici, piazzette e angoli delle strade con fiori e petali,



Domenica 10 aprile si svolge l’imponente Corteo Storico con la sfilata di centinaia di figuranti in costume rinascimentale, rievocando la seconda metà del '500, periodo di massimo splendore della storia castiglionese. Dopo le esibizioni da parte delle “Mondine”, ecco la coloratissima sfilata dei carri allegorici allestiti dai volontari dell’Associazione Turistica-Pro Castiglione, addobbati esclusivamente con i tulipani; il tema scelto per l’edizione 2016 è ”I migliori film di Walt Disney”, con i personaggi più amati dai bambini di tutte le età, come la Sirenetta, Dumbo, Winnie Pooh, Cenerentola e Alice in Wonderland. Chiude la festa il Palio del Tulipano, una corsa sfrenata fra i “barellieri” delle varie contrade, impegnati a trasportare un contenitore con quattro stanghe – ovviamente a forma di tulipano – fino al traguardo finale.



Tra gli altri appuntamenti in programma ricordiamo i giochi medievali, gli spettacoli degli sbandieratori e le esibizioni delle bande musicali e dei gruppi folk per le vie del paese. Durante la festa le taverne propongono ogni sera i migliori piatti della tradizione locale.



Castiglione del Lago è un borgo magico, immerso in un contesto naturalistico unico e con un grazioso centro storico tutto compreso all’interno delle mura medievali. Dalle tre porte di accesso a è possibile visitare il Palazzo Ducale e la Fortezza, oltre alla chiesa di Santa Maria Maddalena e l’antico Palazzo del Popolo, ma di grande impatto visivo è anche il percorso panoramico sotto le mura esterne, lungo il Poggio olivato. Per gli amanti della natura, invece, si va dalla possibilità di cimentarsi in tutti gli sport acquatici ai campi da tennis, dai maneggi fino al trekking e alla mountain-bike lungo la pista ciclabile che costeggia il Lago Trasimeno.



Per informazioni, sito Internet: www.festadeltulipano.com