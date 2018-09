Castello di Grumello: la vendemmia si festeggia in famiglia

Il Castello di Grumello, alle porte di Bergamo, apre le sue vigne domenica 23 settembre per la grande festa della vendemmia . L’evento si intitola “Cantine Aperte in Vendemmia” e, per la prima volta, offre anche ai bambini la possibilità di partecipare alla festosa raccolta, scoprendo tutto il processo, dal taglio dei grappoli d’uva alla pigiatura nei tini, rigorosamente a piedi nudi. La festa è organizzata in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Lombardo ed è aperta ai piccoli vignaioli di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Il suggestivo maniero valcalepino propone nell’arco della giornata anche un picnic nel verde e fornisce a tutti i partecipanti un sacchetto con panini, acqua, succhi di frutta e, per gli adulti, il vino della Tenuta Castello di Grumello. I bambini possono anche completare, colorandola, la storia della vendemmia. E’ prevista, inoltre, la visita guidata agli esterni del castello, edificato originariamente nel 1200 come fortezza militare e poi, nel corso del XVII secolo, ingentilito e trasformato in dimora patrizia. Hanno vissuto qui alcune famiglia nobili, tra cui i conti Suardo, i marchesi Del Carretto, i principi Gonzaga di Vescovado. Il tour termina nelle cantine secolari del maniero, dove è possibile fare acquisti.



”CANTINE APERTE IN VENDEMMIA-La vendemmia dei bambini”

Domenica 23 settembre

Dalle ore 10.45 alle 16.30

La manifestazione viene annullata in caso di brutto tempo

Per informazioni dettagliate, prenotazioni e prezzi di partecipazione: sito Internet: www.castellodigrumello.it