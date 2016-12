Caseifici Aperti: a tu per tu con il Parmigiano Reggiano

L'evento, nato nel 2013 in occasione del primo anniversario del sisma che ha colpito il territorio emiliano nel maggio 2012, è un appuntamento atteso sia dai caseifici organizzatori che dai consumatori. E' la giusta occasione per tutte le famiglie di trascorrere una giornata all'insegna delle curiosità e dei sapori del territorio emiliano.



Grazie a visite guidate ai caseifici e ai magazzini di stagionatura, agli spacci aperti e alle degustazioni, si ha la possibilità di vivere un'esperienza unica che affascina grandi e piccini e permette di conoscere il territorio e le sue zone ricche di storia, arte e cultura.



“L'iniziativa – sottolinea il Consorzio– nasce proprio per consentire a tanti consumatori di conoscere meglio non solo il prodotto, ma anche il lavoro e la tradizione che stanno alle spalle di un'assoluta eccellenza alimentare del nostro Paese e, a pochi giorni dall'inizio di Expo 2015,vuole essere anche uno stimolo alla scoperta del legame esclusivo tra prodotto e territorio nel rispetto dell'ambiente e del contesto in cui si inserisce. ”



Partecipare a "Caseifici aperti" è semplicissimo. Sul sito web del Consorzio è presente una sezione apposita con la lista delle aziende aderenti. Un comodo sistema di geolocalizzazione permette di trovare la struttura più vicina e più affine alle proprie esigenze.