Cascina Galizia: le Feste nel Parco del Ticino

I l mercatino di Natale , la festa natalizia per il 25 dicembre e poi ancora un appuntamento scintillante per Capodanno e i giochi per la Befana: sono gli eventi che animano il periodo natalizio di Cascina Galizia, l’agriturismo di Cuggiono, nel Parco del Ticino alle porte di Milano. Chi vuole trascorrere qualche ora o una pausa di relax un po’ più lunga, questa struttura di charme offre un interessante carnet di eventi in vista delle Feste che si avvicinano.

A partire dal domenica 4 dicembre prende il via il Mercatino di Natale, con la giornata inaugurale intitolata “REGALI E TEMPO DI GUSTO”, una speciale anteprima di Natale,nel più puro spirito della tradizione di questo periodo. Per tutta la giornata si può curiosare e fare acquisti tra oggetti di bricolage, fiori e specialità di diverse aziende del territorio. I bambini possono divertirsi con giochi, animazioni e laboratori. Nel corso del pomeriggio sono poi in programma degustazioni guidate di dolci e panettoni preparati dagli chef di Cascina Galizia, mentre nelle sale interne sono in bella mostra i “Regali e Tavole di Gusto”: qui i prodotti tipici dell'azienda agricola La Galizia sono proposti in confezioni regalo e in abbinamento con un modo fine ed originale di apparecchiare la tavola, tutte da copiare o a cui ispirarsi per gli appuntamenti natalizi conviviali di casa propria. L’accesso al mercatino è libero.



Per chi desidera trascorrere le Feste in compagnia ci sono la “Festa di Natale” il 25 dicembre con un ricco pranzo natalizio seguito da una tombolata; una giornata gourmet a Santo Stefano con i prodotti del territorio e il classico veglione di Capodanno in atmosfera particolarmente suggestiva.



Il giorno dell’Epifania, invece, ci si diverte con i bambini a partire dalla merenda pomeridiana. A seguire, si parte per un’escursione nella natura all’ora del tramonto “armati” di torce, sulle tracce della Befana e alla scoperta di quanto il Parco del Ticino sa offrire ai suoi visitatori al calar delle tenebre. Un suggestivo percorso al buio, guidati da un'esperta guida naturalistica, che fa vivere in modo insolito la festa della Befana, con un pizzico di brivido. Appuntamento il 6 gennaio alle ore 16. Per prenotazioni e prezzi si veda il sito Internet www.agriturismolagalizia.it