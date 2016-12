Casargo: un raduno sulla neve con i cani da slitta

17:34 - Casargo, in provincia di Lecco, ospita nel weekend 24-25-26 gennaio un evento ricco di emozioni, dedicato agli appassionati di Sleddog; i grossi ed instancabili cani da neve trainano slitte in mezzo al ghiaccio. Il Malamute Day è una grande manifestazione che, oltre a soddisfare gli amanti e i curiosi degli animali, è anche un importante raduno tecnico per gli appassionati delle razze canine nordiche. L’edizione di quest’anno, la numero 11, promette di essere ricca di eventi e proposte formative, nello spirito della condivisione e del divertimento.

I cani di razza Malamute e lo splendido paesaggio di Casargo sono un binomio perfetto: l’edizione 2015 ha un numero di iscritti maggiore rispetto a quelle degli anni passati, con partecipanti provenienti da tutta Italia e con iniziative ed eventi sorprendenti.



Le attività di questi tre giorni all’insegna del divertimento prevedono il giro in slitta per i bambini, la possibilità di usufruire dei percorsi sleddog, il campo scuola per i neofiti che, accompagnati dallo staff di esperti, possono provare questa unica ed entusiasmante esperienza. Di particolare interesse il dog training, in cui educatori cinofili si dedicano a risolverei problemi di convivenza e a migliorare il rapporto tra cane Malamute e padrone. Infinec’è il Dog Trekking, una bella passeggiata nella natura tra paesaggi suggestivi in compagnia degli esperti.



La passione e la condivisione accompagnano questo evento carico di emozione e di divertimento, cornice ideale per stringere nuove amicizie e confrontarsi con chi ha la stessa passione.



Per informazioni www.seram.info

