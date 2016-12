Cartoomics 2016: a Fiera Milano Rho un universo di divertimento

Da Dylan Dog (che compie 30 anni) a Batman e Superman, da Diabolik (a cui è dedicata una mostra) alla galassia fantascientifica delle serie più amate al mondo come Star Wars, Star Trek e DoctorWho. E poi la grande partecipazione dei fan del fantasy e del reenactment con la grande area medievale e i suggestivi spettacoli dell'Umbrella Italian Division.



FUMETTO - Vera e propria “anima” di Cartoomics sono da sempre i fumetti. Anche quest'anno, infatti, sono presenti in fiera le principali case editrici del settore che presentano al pubblico le loro novità: Panini Comics-Disney, Astorina, Sergio Bonelli Editore, Bao Publishing, Edizioni Dentiblù, MagicPress Edizioni, ReNoir Comics-Nona Arte, Edizioni Star Comics, Saldapress,Edizioni BD, Shockdom, Baldini&Castoldi e tante altre. Un universo di fumetti che non manca di presentare anche una prestigiosa mostra come "Da Diabolik a DK", dedicata da Astorina all'evoluzione dello storico personaggio creato dalle sorelle Giussani, dai primissimi numeri della “diabolika” saga alla nuova testata DK nata lo scorso novembre.



CINEMA - Grande attesa per la Movie Time Machine, la “macchina del tempo”che torna completamente rinnovata dopo il positivo debutto della scorsa edizione e che è in grado di proiettare gli spettatori in un viaggio nel cinema che verrà, con il suo carico di anticipazioni, backstage, contenuti esclusivi, mostre e nuovi, spettacolari incontri. Torna anche il FanFilmFestival, il concorso dedicato ai film di cineasti indipendenti ispirati ai grandi personaggi del cinema e del fumetto, giunto alla sua quarta edizione.



COSPLAY! - Cosplaycity, il grande evento nell'evento dedicato ai cosplayer, è protagonista della manifestazione milanese con una serie di eventi che richiamano migliaia di fans, a cominciare dai grandi contest del sabato e della domenica.



FANTASCIENZA - L'area fantascienza di Cartoomics si espande in un universo ancora più ricco di galassie. Gli appassionati di Star Wars, Star Trek, DoctorWho ritrovano i vari gruppi ufficiali italiani, ormai ospiti abituali dell'evento milanese dedicato al mondo dei comics, ma anche spazi dedicati all'editoria legata al mondo della fantascienza. Attesissimo anche il debutto di una nuova area dedicata alla serie cultDoctorWho con un tardis a grandezza naturale in cui vivere l'ebbrezza di un salto tempo-dimensionale in piena regola.



FANTASY - Il Villaggio Medieval-Fantasy di Cartoomics, curato dall'Associazione La Fortezza, dedica, in occasione dell'imminente uscita del film, una mostra al mondo di World of Warcraft: le tavole disegnate da DanyOrizio per la Blizzard e le fedeli riproduzioni di abiti e accessori dei personaggi accompagnano gli appassionati nel mondo del famoso MMORPG. Spettacoli e giochi animano la Piazza Magica, mentre il Dungeon attende prodi avventurieri pronti a sfidare la sorte. L'Area Bimbi del Villaggio arricchisce le sue atmosfere magiche con i ragazzi de La Corte Fatata.



AREA ACTION - L'Area Action, che ha tra i suoi grandi protagonisti i costumers dell'Umbrella Italian Division con i loro magnifici costumi e le loro ricostruzioni d'ambiente ispirate al videogioco e alla saga cinematografica Resident Evil.



VIDEOGAMESHOW - Un evento esclusivo dedicato ai gamers che arriva per la prima volta a Cartoomics: oltre 2000 metri quadri dedicati ai videogiochi e ospitati nel padiglione 20, in un mix di free-play, demo, tornei, anteprime e spettacoli con gli youtubers italiani più famosi e influenti del settore.



GIOCHI DA TAVOLO - Nella grande Area Games nel Padiglione 16, dove è possibile scoprire tutte le novità del mondo ludico - grazie agli oltre 100 tavoli dimostrativi messi a disposizione gratuitamente dalle aziende produttrici e distributrici per tutta la durata della manifestazione - ed acquistarle direttamente in fiera presso gli stand dei più importanti editori e negozi d'Italia.