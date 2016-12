Carnia: festa di sapori nel fresco delle Alpi

Festa dei frutti di bosco a Forni Avoltri – Per due domeniche, il 31 luglio e il 7 agosto, per le vie di Forni Avoltri viene allestito un grazioso mercatino dove è possibile acquistare frutti di bosco, prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare locale. Degustazione di piatti tipici a base di frutti di bosco ed escursioni guidate nel bosco per raccoglierli. La festa è allietata da musica e intrattenimenti per i più piccini.



Rassegna artigianale e artistica della Carnia a Socchieve - Vetrina di eccellenza dell’artigianato carnico, questa rassegna ormai “storica” valorizza e promuove la creatività e l’ingegno di artigiani ed artisti locali. Vi sono esposti oggetti legati alle tradizionali lavorazioni della montagna, ma anche pezzi frutto di nuove tecniche e opere d’artisti: oggetti e sculture in legno, pelletterie, ceramiche, gioielli, abbigliamento in lana cotta, biancheria per la casa tessuta con decori tradizionali, antichi mobili sapientemente restaurati e pezzi di liuteria insomma. Una trentina gli espositori, per una raffinata mostra che di anno in anno seleziona e racconta le novità e l’evoluzione dell’artigianato artistico in Carnia. Da non perdere per scoprire il piacevole connubio tra modernità e tradizione, che la creatività carnica sa regalare (dal 31 luglio al 28 agosto).



Festa del formaggio salato e di malga a Sauris- Week end di Ferragosto ispirato al mondo delle malghe. Dal 13 al 15 agosto a Lateis, incantevole frazione di Sauris, torna il tradizionale appuntamento con la Festa del formaggio salato e di malga. Un invito a scoprire i pascoli di Sauris (il comune più alto del Friuli Venezia Giulia), attraverso escursioni guidate in quota e la visita agli alpeggi. Nel borgo di Lateis, da cui si gode una vista spettacolare sul lago di Sauris, viene allestito un caratteristico mercatino, dove si possono acquistare prelibati formaggi prodotti nelle malghe saurane e delle vallate carniche. Per tutta le tre giornate si degustano piatti a base di formaggi della Carnia, con sottofondo di musica ed esibizioni folkloristiche.



Fiesta tas corts a Ravascletto – E’ tra le feste più autentiche e originali della Carnia. A far da regina a questa Festa nei cortili (come si può tradurre dal friulano la sua denominazione) è, domenica 21 agosto, la gastronomia, grazie all’infaticabile disponibilità delle donne del paese che aprono per l’occasione le loro case ed offrono ai visitatori antichi piatti e specialità gastronomiche della cucina carnica, realizzate recuperando le vecchie ricette di famiglia. I piatti che preparano per l’occasione sono quelli che ciascuna di loro ha imparato a cucinare dalla madre e dalla nonna e quindi – pur essendo simili come base – variano da casa a casa e presentano, di volta in volta, mille sapori diversi, frutto dei piccoli segreti che ogni cuoca conserva gelosamente. Il piatto più noto, ed anche il più ricco di varianti, sono i cjarsòns, sorta di agnolotti con ripieno dolce a base di ricotta, conditi con burro fuso e ricotta, un tempo preparati solamente in occasione di feste.



