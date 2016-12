CARE's: in Alta Badia il buon gusto valorizza il territorio

L'evento, ideato e promosso dallo chef stellato del Ristorante St Hubertus (Hotel Rosa Alpina di San Cassiano) Norbert Niederkofler e da Paolo Ferretti, titolare dell'agenzia di comunicazione HMC di Bolzano, con il contributo di Giancarlo Morelli, chef stellato e patron del Pomiroeu, ha l'obiettivo di valorizzare le meraviglie del territorio, sempre nel rispetto e nella protezione dell'ambiente, creando occasioni di confronto e di sensibilizzazione anche a livello locale, ma con un respiro fortemente internazionale.



Con lo spettacolare scenario delle Dolomiti che fa da sfondo e le varie località dell'Alta Val Badia coinvolte, da sempre esempi virtuosi di utilizzo responsabile delle risorse naturali, il programma di questa prima edizione di CARE's si sviluppa in quattro giornate di appuntamenti golosi e interessanti. Da San Cassiano a Corvara, a La Villa, passando per i vari rifugi, tra tavole rotonde, Cooking Masterclasses e Chef Talk, i partecipanti portano la loro personale testimonianza di un mondo enogastronomico legato alla consapevole fruizione e valorizzazione del territorio



Quella di gennaio è l'edizione zero di un progetto che intende non solo aggregare le più significative personalità della cultura enogastronomica internazionale, ma vuole anche proporsi come evento itinerante in sedi ogni volta diverse, ma sempre esemplari in termini di valorizzazione del territorio, rispetto e protezione dell'ambiente. È previsto, inoltre, un doppio appuntamento ogni anno, con un'edizione successiva nel periodo estivo.



Particolare attenzione è dedicata all'educazione delle nuove generazioni, con programmi dedicati ai bambini sul tema dell'alimentazione, del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità. Rientra in questo ambito anche l'istituzione del premio Young Ethical Talent Award, che viene assegnato, per ogni edizione, alla figura selezionata - tra giovani chef, pasticceri, sommelier e personale di sala – dalla giuria composta dagli chef partecipanti alla manifestazione. Oltre al premio il vincitore può lavorare per un mese in un rinomato ristorante arricchendosi dell'esperienza diretta.



Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet www.care-s.it