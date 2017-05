CARE’s 2017: a Salina la cucina etica fra terra, mare ed energia

CARE’s 2017: a Salina la cucina etica 1 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa CARE’s 2017: a Salina la cucina etica Diego Crosara, Norbert Niederkofler, Andrea Tortora, Giancarlo Morelli, ROSALPINA©DanielTöchterle 2 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa CARE’s 2017: a Salina la cucina etica Cena di Gala Rosa Alpina_Michele Lazzarini (St. HUbertus) e Alfio Ghezzi (Locanda Margon) ©DanielTöchterle 3 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa CARE’s 2017: a Salina la cucina etica Piatto Daniel Patterson, Cena di Gala Rosalpina ©DanielTöchterle 4 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa CARE’s 2017: a Salina la cucina etica Paolo Ferretti, Norbert Niederkofler, Giancarlo Morelli ©DanielTöchterle 5 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa CARE’s 2017: a Salina la cucina etica Rosalpina ©DanielTöchterle 6 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa CARE’s 2017: a Salina la cucina etica Ravesi leggi dopo slideshow ingrandisci

La scelta di Salina come sede di questa edizione è stata indotta dalla vittoria, durante l’edizione invernale, della giovane chef Martina Caruso dell’Hotel Signum, che ha aperto anche la sinergia con la famiglia Tasca d’Almerita, proprietaria di Capofaro Resort e già molto impegnata nella sostenibilità: i due hotel sono le location operative per questa nuova avventura insieme all’Hotel Ravesi a Malfa.

Lo scenario è di grande seduzione e ha sempre in primo piano l’attenzione per l’ambiente: l’arcipelago delle Isole Eolie è patrimonio UNESCO; qui sono in atto politiche di valorizzazione e tutela del territorio che riguardano la mobilità, lo smaltimento dei rifiuti, il riciclo, il contenimento degli effetti del cambiamento climatico, il risparmio energetico e soprattutto il turismo, promosso tramite politiche ambientali ed economiche mirate. In questo scenario prezioso, gli chef italiani e stranieri, selezionati su invito dagli organizzatori, insieme a produttori con un comprovato senso etico, esperti sommelier, referenti dei settori coinvolti e la stampa italiana ed estera si incontrano e si confrontano in quattro intense giornate di lavoro. .

In primo piano ci sono le CARE’s Talk, un contenitore dedicato ai temi della sostenibilità, che nell’ edizione di gennaio in Alta Badia ha riscosso tanto successo: lo scopo è quello di andare oltre il tema “cucina” per far si che tutti siano più sensibili e coinvolti sul tema della sostenibilità in ambiti tra loro diversi, ma spesso interconnessi. Tre i nuovi appuntamenti concentrati in un’unica giornata, martedì 23 maggio presso il Centro Congressi di Malfa. Nella prima sezione del mattino si parla di Terra, l’elemento dominante, e del consumo responsabile di quelli che sono i suoi frutti. A seguire il Mare e come gestire al meglio le sue importantissime risorse, sottolineando le sinergie nate con l’Aeolian Islands Preservation Fund e la Blue Marine Foundation, da tempo impegnate nella promozione di un Area Marina Protetta nelle Isole Eolie. .

Nel pomeriggio, infine, si parla di Energia, al centro di una conversazione riguardante il suo futuro al servizio dell’era digitale, moderata dall’esperto d’innovazione Alessandro Garofalo. Tra i relatori di spicco anche Fabrizio Longo, CEO di Audi Italia, che si conferma Title Sponsor dell’evento. .

Il programma pensato per tutti i partecipanti è fitto di escursioni, showcooking ed esperienze: tra le tante attività ci sono escursioni in mare su piccoli pescherecci per provare l’emozione della pesca con le reti, o un trekking guidato nella Riserva Naturale “Le Montagne delle Felci”, visite alle architetture eoliane, suggestivi aperitivi al tramonto sulle rocce di Pollara e una masterclass sull’utilizzo del pesce crudo, con la partecipazione dello chef peruviano Rafael Rodriguez e del giapponese Yoji Tokuyoshi, a confronto con uno chef siciliano e un pescatore di Salina. .

I 18 chef di tutto il mondo, tra cui molti dalla stessa Sicilia, portano alla Summer Edition di CARE’s la loro esperienza per fonderla e confonderla in un pensiero etico comune che presta attenzione non solo alla stagionalità degli ingredienti e al recupero degli scarti, ma anche una più diffusa coscienza ecologica a proposito di consumi, mobilità e tecnologie: tra questi David Kinch del Manresa di Los Gatos, negli Stati Uniti, grande chef innovatore, la cui cucina contemporanea è guidata proprio dal senso di appartenenza al territorio e alla costa californiana. .

Tutte le informazioni sono online sul sito www.care-s.it.

“CARE’s – The ethical Chef Days” è il progetto ideato da Norbert Niederkofler, chef stellato del Ristorante St. Hubertus (Hotel Rosa Alpina di San Cassiano) e Paolo Ferretti, titolare dell’agenzia di comunicazione hmc di Bolzano, con il contributo di Giancarlo Morelli, chef stellato e patròn del Pomiroeu a Seregno. L’edizione 2017 a Salina è realizzata grazie al sostegno di Audi, in qualità di title sponsor, di Monograno Felicetti e Salina Isola Verde, in qualità di main sponsor, oltre a Ferrari, Lavazza, Marchesi 1824, Miele e S. Pellegrino & Acqua Panna.