Capodanno a Ferrara: lo spettacolo del “Castello in fiamme”

06:00 - E’ tradizionalmente una delle celebrazioni più spettacolari fra tutte quelle che animano le piazze italiane a Capodanno. Il 31 dicembre, tutto il centro di Ferrara si trasforma in un grande palcoscenico di colori, luci e musica che richiama migliaia e migliaia di spettatori. Ma l’evento clou è quello del “Castello in fiamme”, ovvero l’”incendio” del Castello Estense.

Alla scoccare della mezzanotte, lo splendido monumento simbolo della città di Ferrara viene illuminato da una fantasmagorica esplosione di fuochi pirotecnici provenienti dal fossato sottostante il castello. Inoltre, coloratissimi vortici infuocati piovono dalle torri e dalle balconate illuminando a giorno la piazza e l’imponente castello rinascimentale. L'evento, giunto alla sua sedicesima edizione, prevede prima, durante e dopo lo show pirotecnico, un ricco programma musicale affidato alle performance di diversi artisti che si alternano sul palco in piazza.



Corollario del magnifico spettacolo adatto a grandi e piccoli, è il tradizionale banchetto medievale (prenotazioni già esaurite) che si tiene nella Sala degli Imbarcaderi del Castello Estense e che prevede un aperitivo alle 19, seguito da una sontuosa cena che si protrae fino alle 23. Il tutto con contorno di musica antica e figuranti in costumi medievali. Più esclusivo è il Gala di San Silvestro, anch’esso già tutto prenotato, che si tiene invece nell’elegante Sala del Ridotto del Teatro Comunale Ferrarese a cominciare dalle 20 e che prevede una cena accompagnata da una pregiata selezione di vini millesimati.



Per maggiori informazioni: www.capodannoferrara.com