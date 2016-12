Canterano: “Sagra delle Castagne e del Vino”

06:00 - Canterano, in provincia di Roma, sabato 1° novembre inaugura l'autunno con la “Sagra delle Castagne e del Vino”, l'occasione per assaporare i piatti tipici della tradizione contadina: castagne, salsicce, “pizza sorda” e vino rosso, tutti in un unico appuntamento.

Quello che ai giorni nostri è considerato un peccato di gola da concedersi nei mesi più freddi, nelle terre dell’Alta Valle dell’Aniene per tanti secoli ha rappresentato una delle fonti primarie di sostentamento: “il cereale che cresce sull’albero” è il soprannome che da queste parti meglio si addice alla castagna che nelle innumerevoli varianti di preparazione ha avuto la stessa valenza del riso e del pane.



Il 1° novembre, allo stand gastronomico aperto sia a pranzo che e a cena, le caldarroste sono servite insieme a una vera e propria specialità locale, la “pizza sorda” realizzata con la farina della polenta e condita con broccoletti coltivati nei terreni del paese rigorosamente ripassati con olio extravergine, aglio e peperoncino. Rispettando alla lettera la ricetta tradizionale, la “pizza sorda” viene accompagnata dalle salsicce e dal corposo vino rosso della zona.



Tra una portata e l’altra, i visitatori assistono a spettacoli dal vivo di musica popolare e al tradizionale ballo della pupazza e andare alla scoperta di Canterano, un borgo dal fascino magico abitato da meno di 400 persone che nel giorno della Sagra apre le sue porte ai visitatori provenienti da tutta Italia per mettere in mostra il meglio della propria gastronomia.



