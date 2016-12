Canterano in festa con la Sagra della castagna

Un grande fuoco acceso preparato per le caldarroste accoglie i visitatori che arrivano a Canterano, in provincia di Roma, il weekend del 31 ottobre per la Sagra delle castagne e del vino. Durante la manifestazione è possibile assaporare i piatti tipici della tradizione contadina: castagne, salsicce, "pizza sorda" e vino rosso, tutti in un unico appuntamento.