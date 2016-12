Candelara e la suggestione delle candele

Il fascino delle candele e delle fiammelle luminose che anticipano il Natale si mette in primo piano nella tredicesima edizione di “Candele a Candelara”, in programma nell’ultimo fine settimana di novembre e nei primi due di dicembre (26-27 novembre, 3-4 e 8-9-10-11 dicembre 2016 ). Una grande e suggestiva festa anima lo splendido borgo medievale in provincia di Pesaro con otto giorni tra magiche luci, mercatini natalizi, presepi, spettacoli, la via dei Presepi, l’Officina di Babbo Natale, il Vicolo Innevato, artisti di strada, gastronomia e tante altre emozioni. E per completare la suggestione sono pianificate ogni giorno due interruzioni della luce elettrica, in cui il paese viene rischiarato solo dalle fiamme delle candele.

Candele a Candelara è il primo mercatino natalizio italiano tutto dedicato alle candele che per la sua ambientazione e atmosfera unica gode il favore e le visite di migliaia di appassionati e regge validamente il confronti con i mercatini natalizi più famosi del nord Italia.



Nell’orario di apertura della festa, dalle ore 10 alle 21, il borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro si trasforma in uno scenario fiabesco, specie in occasione dei due spegnimenti dell’illuminazione elettrica, programmati ogni sera per 15 minuti alle 17.30 e alle 18.30. Al termine della giornata vengono anche liberati palloncini luminosi che rischiarano magicamente il cielo sopra il borgo. Naturalmente i visitatori hanno la possibilità di assistere dal vivo alla preparazione di candele, rigorosamente di cera d’api, con le stesse tecniche che venivano impiegate nel Medioevo. Ma se le candele sono le protagoniste, non mancano anche altri preziosi prodotti artigianali, come ad esempio le sculture in ferro battuto, con le silhouettes ornate da centinaia di candeline che disegnano i protagonisti del Presepe.



Questa edizione della festa propone nuovi spettacoli e animazioni: tra questi segnaliamo il carrettino dei burattini; i trampolieri; i folletti suonatori; i giocolieri; i suonatori di cornamusa e le violiniste volanti. Confermato il “Vicolo innevato”, la stradina del borgo in cui viene “sparata” neve artificiale e in cui ciascuno potrà ricoprirsi di schiuma. Ritorna anche la gettonatissima Officina di Babbo Natale, nella nuova e più comoda sede della Sala del Capitano, all’ingresso del Castello, con i suoi laboratori in cui i bambini possono lavorare con creta, cera, carta, legno e realizzare addobbi e figure legate al Natale. E per un incontro davvero a tu per tu, Babbo Natale si lascia fotografare con i piccoli visitatori dopo aver raccolto le loro letterine.



Ma non finisce qui: Babbo Natale si trasforma anche in musicista, con una intera banda musicale formata da 35 Santa Claus, e con i tradizionali Babbo Natale suonatori di zampogne e cornamuse. Altre atmosfere natalizie sono offerte dai canti del Coro polifonico “Jubilate” e dalla processione di Santa Lucia animata dalle cantanti del coro.



Anche quest’anno sono aperte due grandi strutture riscaldate in cui vengono serviti tanti piatti della tradizione (polenta con i funghi, baccalà con le patate, pasticciata ed erbe cotte, carne alla brace, piadina, olive fritte, frittelle di mele, caldarroste e vino novello a volontà) e le prelibatezze tipiche del territorio.

In occasione della festa si possono anche effettuare visite guidate alla Pieve del XII secolo e riscoprire l’antica tradizione della lavorazione di tessuti con telai dei primi del Novecento



Ingresso alla manifestazione: € 2,50 (gratis per i minori di 12 anni).

Info: ​www.candelara.com