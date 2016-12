Buoni sapori: le sagre che inaugurano settembre

Lo Matsòn - Courmayeur (AO) - Sabato 4 settembre i visitatori possono conoscere i produttori de Lo Matsòn, inimitabile mercato contadino di montagna con oltre 70 stand del settore: l’occasione per condividere esperienze e allargare i confini della cultura del cibo genuino. Passeggiando tra i banchi si incontreranno storie di tenacia e passione come quelle dei fratelli Panizzi e della famiglia Zerga-Milliery, allevatori e casari che seguono ogni aspetto della filiera, conoscono ogni animale che accudiscono e seguono la regola aurea “piccoli numeri, grande qualità”. Tante le esperienze da ascoltare e condividere passeggiando tra uno stand e l’altro.



Sagra dei crotti - Chiavenna (SO) - Per chi non lo sapesse, i crotti sono vere e proprie cantine dove la temperatura si mantiene costante tutto l'anno. Luogo perfetto per conservare alcuni prodotti tipici della valle ma anche per ritrovarsi e mangiare insieme. Ecco che allora, per due weekend conscutivi, Chiavenna si prepara a far scoprire i sapori tipici e genuini dei crotti: costine, salsicce, patate e cipolle cotte "a la piota" (pentola in pietra ollare) o il saporito e particolare violino di capra (spalla di capra messa in salamoia ed essiccata).



Sagra della rana - Sartirana Lomellina (PV) - Il mese di settembre prende il via con tre giorni di festa durante i quali poter gustare menu con specialità locali a base di rana. Numerosi gli appuntamenti in programma durante il weekend, tra cui quello di domenica 4 quando, alle ore 15.00, prenderà il via il Palio della rana, inaugurato come sempre con la sfilata storica in costume rinascimentale nel centro storico a cui seguirà la sfida tra rioni e il Gioco della rana presso il Castello e la Pila



30° RockMaster Festival - Arco di Trento (TN) - Un weekend all'insegna dell'arrampicata nella capitale mondiale del climbing. Dopo aver assistito lo scorso fine settimana alle sfide tra i grandi campioni nella Coppa del Mondo Lead e Speed, sabato 3 e domanica 4 settembre è il turno delle giovanissime star - under 14 - del climbing mondiale ad emulare le gesta dei grandi campioni nel RockJunior. RockMaster Festival non è solo grande agonismo, ma anche un grande happening dove condividere con gli amici ed i campioni la propria passione al Climbing Village o giocare all'arrampicata al Kid's & Family Rock.



Valtidone WineFest - Provincia di Piacenza - I paesi di Borgonovo, Pianello, Nebbiano e Ziano Piacentini ospitano per quattro weekend consecutivi ( dal 4 al 25 settembre) una rassegna enogastronomica che celebra il vino che nasce sulle colline di questi teritori. E non c'è vino senza del buon cibo. I prodotti tipici piacentini, dalla chisöla alla pancetta, dal batarö ai tortelli con la coda, per esaltare ancora di più il gusto e l'aroma del nettare degli dei. E ancora, concerti, cene, eventi di intrattenimento, anche fuori provincia, pacchetti turistici e visite guidate negli scorci più belli della Valtidone.



Festival del Prosciutto di Parma - Parma - Da giovedì 1 a domenica 4 settembre un lungo fine settimana dedicato al prosciutto più dolce d'Italia: tra spettacoli, buon gusto e cultura si ha l'intento di celbrare l'eccellenza del made in Italy conosciuta nel mondo intero. Oltre alla cittadina emiliana, la manifestazione si sviluppa nei centri di Langhirano e Sala Baganza.



Festa del contadino - Sasso Morelli - Da venerdì 2 settembre, e proseguendo durante tutto il weekend, a Sasso Morelli, nei pressi di Imola, si svolge la tradizionale festa enogastronomica di fine estate che abbina gli aspetti più veri della tradizione culturale e religiosa delle campagne emiliane ai buoni sapori della cucina italiana. Tra gli eventi principali ricordiamo l’inaugurazione della mostra “Tavole di Cardinali e Pellegrini e Santi in Cammino”, a cura di Marco Violi, e numerose iniziative ricche di divertimento per tutta la famiglia: giochi, sport, spettacoli, laboratori e incontri culturali dove tutti diventano protagonisti. Infine, tra gli eventi più attesi di domenica, dalle ore 18.30, il Palio dei Pigiatori, giunto alla 31° edizione, che vedrà uomini, donne e bambini sfidarsi a pigiare “a piedi nudi”, in grandi tini di legno, le pregiate uve coltivate dai soci della cantina cooperativa CAVIM.



Sagra del tartufo - Sant’Agostino (FE) - Dal 1 al 12 settembre, il paese in provincia di Ferrara, celebra il pregiato tubero con una sagra giunta alla 37esima edizione. Tutti gli aromi del bosco della Panfilia saranno racchiusi nei piatti preparati con amore dalle massaie locali: fantasia di antipasti al tartufo e sformato di zucca o di spinaci al tartufo per iniziare, tortellini, tagliolini, crespelle e lasagne al tartufo come primi piatti, tagliata, cotoletta, faraona e uova col tartufo come secondi. Nel grande “Ristorante Tenda” con posti a sedere al coperto, aperto tutte le sere dalle 19.30 e la domenica anche a mezzogiorno, non mancheranno le portate più classiche della tradizione locale come i tagliolini al ragù, i tortellini in brodo, la faraona al cartoccio e la torta di tagliatelle.



Sagra del Peperone - Carmagnola (TO) - L'estate piemontese si colora di gusto: da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre Carmagnola ospita una delle sagre più saporite della zona. Si svolge la tradizionale esposizione di peperoni e i relativi concorsi con degustazioni dei prodotti migliori, ai quali fanno da cornice le sfilate di Re Povron e della Bela Povronera. Gruppi folkloristici carmagnolesi si esibiscono per serate musicali e di vero spettacolo.



Todi Festival 2016 - Todi (PG) - Fino a domenica 4 settembre la cittadina in provincia di Perugia si anima grazie alla consueta rassegna teatrale estiva ideata da Silvano Spada. Si inizia sabato 27 agosto, alle ore 21.00 al Teatro Comunale, con il debutto nazionale del testo Le Lien di Amanda Sthers e si continua tra concerti e spettacoli fino alla sera del 4 settembre, dove, per l'occasione concluderà la manifestazione la performance di Ezio Bosso, a cui è affidata la chiusura del trentennale, che incanterà il pubblico con un Concerto Piano Solo nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.



Sagra della Porchetta - Ariccia (Rm) - Da venerdì 2 a domenica 4 settembre Ariccia festeggia con i sapori della porchetta che, nel 2009, ha ricevuto il marchio IGP a garanzia di qualità del prodotto. Esibizioni musicali, stand gastronomici con i migliori prodotti dei Castelli Romani, serate danzanti e mostre faranno della sagra un evento indimenticabile. Un weekend che vedrà produrre quintali di buona porchetta, con il tradizionale lancio dei panini, e uno spettacolo pirotecnico a chiusura della festa.