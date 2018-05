Buongiorno ceramica! In quaranta città italiane

L’evento si propone anche come un originale fine settimana: nelle città coinvolte si respira un'energia diffusa, una ri-scoperta dell’artigianato, che non vuol dire solo tradizione ma anche innovazione per opera di designer e maker innovatori insieme a maestri e a artisti da generazioni.



La comunità dei Lovers - Una kermesse che ha fatto crescere attraverso l'Italia, e non solo, la comunità dei Ceramica Lovers. Quegli stessi che quest'anno si ritroveranno tutti insieme quando si spalancheranno le porte dei laboratori, delle fornaci, dei musei, delle botteghe e per 48 ore sarà un susseguirsi di eventi ai quali si potrà partecipare condividendo la nascita degli oggetti. Gli artigiani sono stati più di 300 nella scorsa edizione. Molti altri Paesi europei e già hanno confermato la partecipazione Austria, Croazia e Portogallo.



Un must tutto italiano -"Con Buongiorno Ceramica! Si vuole promuovere un must tutto italiano, ovvero la cultura della ceramica artistica e artigianale. Durante l’evento il pubblico ha la possibilità di scoprire da vicino il valore di botteghe, laboratori, atelier, ma anche musei e altri luoghi in cui quotidianamente la ceramica viene fatta e pensata. Il dialogo e il confronto con il pubblico è uno stimolo anche per gli stessi ceramisti e artisti, che con passione portano avanti il valore del fatto a mano e della tradizione, aprendo al contempo spazi alla contaminazione necessaria con i linguaggi dell'arte contemporanea e del design e guardando da vicino l'evoluzione dello stile e del gusto.



Le quaranta città dalla A alla V - Le 40 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Mondovì, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.



