Brescia si dà all Opera, dall alba fino a notte

Festa dell’Opera ogni anno regala una 24 ore non-stop sulle note delle più celebri arie della tradizione operistica, e lo fa attraverso modalità di interazione nuove: l’opera esce dal Teatro per andare incontro a un nuovo pubblico nei luoghi di vita quotidiana e spesso viene “contaminata” da altri generi come la musica contemporanea, il jazz, l’elettronica, il pop.



L’edizione 2018, ancora una volta, celebrerà l’Opera quale prodotto di eccellenza nazionale, simbolo della tradizione italiana ma, al contempo, linguaggio universale. Anche quest’anno centinaia di artisti faranno vivere a decine di migliaia di persone lo spettacolo dell’Opera: i suoni, le voci, il fascino, le emozioni di un genere senza tempo. Il cuore pulsante di Festa dell’Opera è lo storico e stupendo Teatro Grande, da sempre al centro dell'evento.Ma ogni anno si moltiplicano le connessioni di questo progetto che, per sua natura, è destinato a rompere schemi e a valicare i confini: così l’Opera diventa uno speciale passe-par-tout per vivere la città e il suo straordinario patrimonio storico artistico, peraltro non ancora celebre come meriterebbe, fra cui spiccano il complesso di San Salvatore - Santa Giulia e l'area archeologica monumentale iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.



Fil rouge: gli anniversari - La settima edizione della Festa si concentra su un tema di ampio respiro, quello degli anniversari, fil rouge che accomuna Boito, Gounod, Rossini, Debussy e Bernstein che nel 2018 saranno ricordati per queste ricorrenze: 150 anni dalla morte del cigno di Pesaro, 100 da quella di Debussy e del librettista delle ultime opere di Verdi, 200 dalla nascita di Gounod e 100 da quella del compositore e direttore d’orchestra americano.



Si apre all’alba, con Arie di Luce - La giornata comincerà alle 6.30 con Arie di luce, l’attesissimo appuntamento all’alba che quest’anno avrà il privilegio di essere ospitato in uno dei più suggestivi giardini del centro storico, quello del Palazzo Vescovile, eseguito dai cantanti della Festa accompagnati dall’ensemble strumentale Bazzini Consort (prenotazione obbligatoria dal giorno 10 al 12 settembre allo 030 2979347). Nel corso della mattinata molteplici saranno i momenti dedicati all’opera: nel Ridotto del Teatro Grande alle 10.45 si terrà il Barbiere di Siviglia in stile “ridotto”, una speciale versione cantata del celebre capolavoro rossiniano.



Opera jukebox - Alle 12.00 nella Chiesa di Santa Maria della Carità il concerto Opera Sacra offrirà una selezione di arie tratte dai repertori sacri di Giuseppe Concone, Gaetano Donizetti, Gabriel Fauré, César Franck, Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo Perosi e Gioachino Rossini. Nella fascia del pranzo e nel pomeriggio Opera Car diffonderà l’Opera in centro e in periferia sulle automobili della Festa dell’Opera con i cantanti che si esibiranno in alcuni dei luoghi del centro e della periferia cittadina. Oppure alle 12.45 in via Gasparo da Salò si terrà il consueto Opera Jukebox, un menu à la carte di arie d’opera liberamente scelte dal pubblico.



Gran finale al Tempio Capitolino - Dopo un pomeriggio tutto all’insegna del Bel Canto, gran finale alle 23.45 nella splendida atmosfera del Tempio Capitolino, simbolo della Brixia Romana, eretto da Vespasiano nel 73 d.C.Qui, con le candide colonne del tampio a fare da sfondio,la Filarmonica dell’Opera italiana Bruno Bartoletti, diretta dal Maestro Valerio Galli accompagnerà le voci di Maria Billeri, Serena Gamberoni, Agostina Smimmero e Giulio Pelligra per un indimenticabile momento conclusivo della Festa.



Treni speciali - Tutti gli eventi della Festa sono a partecipazione gratuita. Sempre legata alle iniziative di promozione della Festa è la collaborazione con Trenord, che anche quest’anno ha attivato il ticket speciale Trenord Day Pass: andata e ritorno per Brescia da tutta la Lombardia a prezzo speciale. Il ticket avrà validità di due giorni (15 e 16 settembre) e sarà in vendita su tutti i canali Trenord.



