Bormio: un'estate ricca di eventi

Bianca o Viola: notti all'insegna del divertimento - A cavallo di Ferragosto, sono due gli eventi che animano Bormio e la vicina Valdidentro. Si inizia venerdì 14 con la Notte Bianca, dalle 17.00 fino alle 2.00 del mattino nelle vie e nelle piazze del centro di Bormio, con degustazioni di prodotti tipici, negozi aperti, mercatini di artigianato, performance di artisti di strada, il concerto della Filarmonica Bormiese, jazz e dj-set, oltre a contest di body painting e tanti giochi per i bambini. Ospite speciale di questa terza edizione, come sempre realizzata in collaborazione con il gruppo di animazione MusicArte, è il comico Fabrizio Fontana, direttamente da Zelig (dalle 21.15 in Piazza del Kuerc).

Domenica 16, invece, si anima la vicina Valdidentro con la Notte Viola: dalle 17.00, lungo il corso del fiume Viola, appuntamento con assaggi di specialità valtellinesi, musica country, discoteca all'aperto, mercatini e lo scenografico “lancio” delle lanterne volanti dei desideri (fino all'una). Nel frattempo continueranno anche le serate del ciclo “Tradizioni e Mestieri in Piazza”: prossimo appuntamento per sabato 22 con la Serata “Al Scur” (al buio, in dialetto bormino): a partire dalle 21.00 le luci del centro storico – in particolare dei reparti Maggiore e Dossorovina – vengono spente, mentre fiaccole e lanterne rivelano il fascino del borgo antico, in un itinerario guidato alla scoperta di portali, magnifici affreschi, corti della tradizione, attraverso giochi di ombre, degustazioni e intrattenimento musicale.



Sport per tutti i gusti, dalla bici alla pallacanestro - Quindicesima edizione per la Scalata Cima Coppi, in programma sabato 29 agosto sui leggendari tornanti del Passo dello Stelvio, tra Alta Valtellina, Svizzera e Alto Adige. Manifestazione ciclistica non competitiva, la Scalata Cima Coppi è a partecipazione libera, gratuita e non c'è nemmeno bisogno di iscriversi. Inoltre è consentito iniziare la scalata all'orario più “consono” in base alle proprie esigenze o preferenze. Insomma, basta arrivare muniti di bicicletta e con tanta voglia di faticare: chi partecipa, viene ampiamente ricompensato dal magnifico scenario naturale e dalla consapevolezza di essersi misurato con una delle tappe che hanno fatto la storia del Giro d'Italia.



