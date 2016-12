Bormio: Peak to Creek, otto km sugli sci tutti d’un fiato

“Peak to Creek”, la g ara amatoriale di sci in programma domenica 28 febbraio a Bormio , in Alta Valtellina, giunge alla sua edizione numero undici. Prevista in origine per sabato 23 gennaio e posticipata a causa del meteo che pregiudicava la sicurezza del tracciato, la gara lunga otto chilometri da percorrere tutti d'un fiato con 1800 metri di dislivello da Cima Bianca a Bormio, più che una competizione è una vera e propria festa sulla neve. La gara è aperta a tutti, sciatori e snowboarder con oltre 18 anni di età , e anche nel 2016 si appresta a richiamare, come sempre, centinaia di partecipanti.

Con sole trenta porte direzionali su otto chilometri di tracciato, la Peak to Creek potrebbe essere paragonata a una discesa libera. Il percorso è lungo e impegnativo, ma è comunque adatto a sciatori di ogni livello: non c'è infatti un tempo limite per la discesa e il comitato organizzatore vieta l'utilizzo di tute da gara professionali. I partecipanti scendono a coppie: si parte dalla Cima Bianca, il punto più alto del comprensorio a 3.012 metri di altitudine, si scende lungo la leggendaria pista Stelvio e si taglia il traguardo a Bormio, a 1.225 metri, per un totale di 1.800 metri di dislivello. Lungo il tracciato i partecipanti possono mettersi alla prova su passaggi leggendari, come la famosa Carcentina e il muro di S. Pietro, ripercorrendo le traiettorie dei campioni di Coppa del Mondo e dei Mondiali.



Iscrizioni - Tutti possono partecipare alla Peak to Creek, a partire dai 18 anni di età compiuti. Anche gli snowboarder sono ammessi alla gara: visto però che le loro traiettorie sono differenti da quelle degli sciatori, i discesisti sulle tavole partono per ultimi, per evitare il rischio di collisioni. Gli iscritti sono inoltre divisi per categorie, a seconda del sesso, dell'età e della specialità (sci o snowboard). E' presente anche la categoria “Team”, con squadre composte da almeno otto persone, di cui almeno due donne. Alla fine della gara, dopo la premiazione è in programma una festa sulla neve.



Chi si vuole iscrivere, può rivolgersi alla biglietteria in via Battaglion Morbegno 25, oppure on line mediante la compilazione di un modulo. Le iscrizioni chiudono il 19 febbraio alle ore 17. L'iscrizione comprende il pacco gara, con t-shirt, sticker, sacca e altri gadget omaggio.



Edizione 2015, i numeri

Oltre 500 gli iscritti all'evento

Primo tempo assoluto femminile: Tiziana Lumina - 05:58.402

Primo tempo assoluto maschile: Mattia Bracchi - 04:08.916

Gruppo più numeroso: Sci Club - Gli Apostoli (22 iscritti)

Team più veloce: Beer & Sunshine Boys Team 29:29.801



Informazioni su http://peaktocreek.it/



Per conoscere le condizioni del tempo, clicca su www.meteo.ii.