Borgosesia festeggia il Carnevale tra leggenda e tradizione

11:41 - In provincia di Vercelli si festeggia il Carnevale a suon di coriandoli e buoni sapori dal 25 gennaio al 18 febbraio.All’alba del primo giorno di festeggiamenti, i “cuochi di corte di Re Peru” accendono i fuochi in piazza Mazzini per cucinare la “Busecca”, il caratteristico piatto carnevalesco fatto di brodo di verdure e trippa, cotto dentro grosse marmitte.

La giornata prosegue con l’entrata di scena del re Peru Magunella e la sua regina Gin, che dopo aver ricevuto le chiavi della città, danno il via ai festeggiamenti con la distribuzione della Busecca, insieme alla lingua con bagnetto (trito di prezzemolo, aglio, olio, uova e qualche spezia), alla lasagna, ai bolliti misti con bagnetto e mostarda.



Durante la settimana successiva, dal 29 al 31 gennaio, i locali della Pro Loco ospitano il Magunella Bierfest, festa a tema bavarese con stinchi, wurstel, salsicce, crauti e litri di birra accompagnati da concerti e serate danzanti.



Domenica 1 febbraio si entra nel vivo del Carnevale con la prima delle tre sfilate di carri allegorici in cartapesta, veri protagonisti della festa. Il momento culminante del Carnevale è in calendario per mercoledì 18 febbraio, in cui si festeggia il Mercu Scurot, ovvero il funerale del Carnevale: i partecipanti dopo essersi vestiti con frac, gala (un grosso farfallino bianco di garza), cilindro e mantella, insieme all’ indispensabile Cassù, mestolo di legno per bere il vino, creano un lungo corteo e fanno il giro enologico della città.

La serata si conclude con la lettura del Testamento del Peru, il rogo del pupazzo che raffigura la maschera e i fuochi artificiali.



Segnaliamo anche l’evento “Seugn, Speransi, Ricord” (Sogni, speranze, ricordi), dedicato al teatro dialettale; il Bimbo Day, con l’allestimento nella piazza, di giostre, strutture gonfiabili e spettacoli. Non mancano le iniziative benefiche promosse dal Comitato, perché il Carnevale deve regalare un sorriso a tutti, anche ai più bisognosi.

Per maggiori informazioni : www.carnevaleborgosesia.it

Per conoscere le previsioni meteo in tempo reale : www.meteo.it