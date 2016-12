Borghi Narranti: a Chiaromonte per scoprire la Basilicata

16:40 - Il viaggio in Basilicata di Borghi Narranti sta per concludersi. L’appuntamento di chiusura di questo evento itinerante è previsto sabato 29 e domenica 30 novembre a Chiaromonte (PZ). Ma cos’è Borghi Narranti? E’ un evento che nasce come vettore comunicativo per promuovere il territorio lucano, rivolgendosi a un turista moderno che vuole conoscere le tradizioni del luogo che lo circonda, carpirne l’essenza e le particolarità uniche. Grazie all’intervento di scrittori, cantastorie e narratori i borghi prendono vita, animati da racconti e descrizioni autentici, creando momenti di dialogo e condivisione di esperienze, vissuti, storie antiche e culture lontane nel tempo, ma sempre attuali.

A Chiaromonte, borgo arroccato tra le valli di due corsi d’acqua, il centro storico si distribuisce come un anfiteatro; attorno ad esso, scavate nella roccia, antiche grotte oggi utilizzate per stivare le bottiglie di vino prodotte dalle cantine locali.



Qui si conclude il percorso di Borghi Narranti, due giorni ricchi di appuntamenti per scoprire i sapori, i colori, le voci e i suoni del Pollino più autentico.



Sabato 29, alle 11:00, lo spettacolo “Le storie che fecero la Storia: il paese si racconta” è il primo appuntamento della giornata, seguito dall’apertura dei ristoranti locali che, grazie ai loro menù, offrono il meglio della tradizione culinaria lucana.

Nel pomeriggio, a partire dalle16:00 fino alle 19:00, vengono organizzate visite guidate per il borgo, il modo migliore per scoprire cosa c’è attorno a voi e immergervi completamente nell’atmosfera lucana. Alle 17:00 parte la passeggiata di comunità guidata da Franco Arminio, scrittore e “paesologo” come ama lui stesso definirsi.

Alle 20:00 lo spettacolo “Pietre Parlanti: cunti canti e musicanti” chiude gli appuntamenti della giornata.



Domenica 29 si ripetono gli appuntamenti della prima giornata, con alcune sostanziali modifiche: alle 16:00 “Vicoli Vibranti” è una performance musicale che, tra tecnologia e i suoni del Pollino, da voce al folclore locale.

La passeggiata di comunità parte alle 17:30, guidata questa volta da Carmen Pellegrino, scrittrice e autodefinitasi “abbandonologa”.

Anche questa giornata si conclude con uno spettacolo musicale, “Racconti musicali: Pastorale Lucana”. Per maggiori informazioni sull’evento potete consultare il sito ufficiale www.borghinarranti.it/



Borghi Narranti è un evento segnalato da Weekendagogo, portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.