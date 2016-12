BookCity è un grande festival, ma anche una galassia di rassegne tematiche, spesso concentrate in un'unica sede destinate agli appassionati di filosofia, psicologia, arte, fumetto, fotografia, economia, viaggio, cucina, sport, scienza, economia, digitale, teatro, cinema, televisione. Per la quinta edizione, BookCity arricchisce la sua formula. Oltre al Castello Sforzesco, si aprono al pubblico quattro “punti cardinali”. Il programma di ciascuno di essi è costruito intorno a un tema che ha un ruolo centrale nell'attuale dibattito culturale. Ogni tema viene declinato in decine di incontri, con autori di grande richiamo ed esperti di livello internazionale.



S’inaugura con Elif Shafak - La quinta edizione di BookCity verrà inaugurata giovedì 17 novembre al Teatro dal Verme da una delle voci più autorevoli della narrativa turca: Elif Shafak, che rivendica nei suoi romanzi l’indipendenza del racconto dalla politica e dalla realtà, e interviene sui principali giornali di tutto il mondo sulla situazione sociale e politica in Turchia. Elif Shafak riceverà il Sigillo della Città dalle mani del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. La manifestazione si chiuderà domenica 20 novembre, al Teatro Franco Parenti, con “Clara Sánchez e il valore della verità”. Clara Sánchez con Marcello Fois parleranno dell’atteso seguito de “Il profumo delle foglie di limone”. Letture di Isabella Ragonese.



L’ora del sesso - A partire dalle 18 di sabato 19 novembre fino alle 10 di domenica 20 novembre, al Padiglione Visconti, verrà proposto Le voci della città, una maratona lunga una notte, un progetto a cura di Daniele Abbado. Una grande maratona di lettura della durata di una notte sul tema de Le Città invisibili di Italo Calvino. Il 20 novembre al Teatro Franco Parenti Il Circolo dei lettori di Torino, in collaborazione con il festival La Grande Invasione, proporrà “L’ora del sesso”, un reading con Francesco Piccolo ed Elena Stancanelli, un’idea nuova e sperimentale, un modo diretto per raccontare il sesso in sessanta minuti, senza freni e inibizioni.



L’Odissea spiegata da Baricco - Il 19 novembre, nella cornice delle Gallerie d'Italia, Luis Sepúlveda - intervistato da Ranieri Polese - affronterà il tema della condivisione, nell’incontro dal titolo “Lo stupore del racconto”. Un tema caro all'autore, che spesso si ritrova nelle sue opere, dove i racconti si fanno strumento di condivisione. Sempre il 19 novembre al Teatro Litta, Alessandro Baricco affiancherà gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Ginnasio Giovanni XXIII di Bergamo in un reading dal titolo "Ulisse e Polifemo” insieme a Pandemonium Teatro.



Nei meandri delle banche italiane - Il 19 e il 20 novembre al Teatro Franco Parenti ci saranno tre interessanti incontri promossi da AcomeA SGR, in cui si andrà alle origini del capitalismo per indagarne le verità, entrando nei meandri delle Banche italiane e infine comprendendo quali sono state le dinamiche dello sviluppo economico del nostro Paese. A quindici anni dalla morte di Maria Grazia Cutuli in Afghanistan, nasce Racconti di guerra, due giornate di dialoghi, testimonianze, proiezioni e fotografie per parlare dei conflitti contemporanei. La rassegna di incontri si articolerà nelle giornate del 19 e del 20 novembre tra Sala Buzzati e ISPI a Palazzo Clerici.



Per maggiori informazioni: www.bookcitymilano.it



