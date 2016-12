Book Festival Bar: tra un caffè e un buon libro

Ad aprire il Festival è Paola Malcangio, presidente dell’associazione CLIO (Cultura, Libri, Idee, Opportunità) che organizza l’evento in collaborazione con Loredana Limone, scrittrice e direttrice artistica, Eugenio Comincini, sindaco di Cernusco, Arnaldo Morelli, Segreterio della Confcommercio di Melzo.



“Il Book Festival Bar – spiega Paola Malcangio - ci ha dato l’opportunità di concretizzare il nostro primario obiettivo: avvicinare nuovo pubblico alla cultura valorizzando le risorse del territorio. Intorno all’evento abbiamo creato una bellissima rete di risorse ed energie mettendo insieme scrittori e scrittrici, giornalisti, commercianti, studenti, e istituzioni. Il Festival, infatti, ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Cernusco. Un partner importante è la Confcommercio Melzo con la quale stiamo organizzando, per i commercianti, il concorso Libri in vetrina”. La scrittrice Loredana Limone, dichiara “da tempo volevo mappare gli scrittori e le scrittrici del nostro territorio. Grazie al supporto di CLIO sono riuscita a realizzare questo obiettivo che, tra l’altro, ha messo in evidenza la ricchezza culturale di Cernusco. Mi rende particolarmente felice anche la partecipazione di 25 studenti del Liceo Classico dell’Itsos Marie Curie che leggeranno brani tratti dai libri che verranno presentati”.



Sono ben 23 gli scrittori e le scrittrici che, per la prima volta insieme, incontranoi cittadini negli otto bar di Cernusco che hanno aderito all'iniziativa. Eccoli, in ordine di evento: Maria Elisabetta Ranghetti, Maddalena Saeli, Natalina Sozzi, Fabio Villa, Roberto Pegorini, Paolo Fiorelli, Laura Bonalumi, Luigi Barnaba Frigoli, Carla Pavone, Federica Buglioni, Loredana Limone, Monia Farina, Loris Navoni, Maurizio Corti, Maurizio Malavasi, Marco Erba, Mauro Raimondi, Elisabetta Ferrario, Giorgio Perego, Serena Perego, Lello Gurrado, Roberto Bartolini, Silvia La Chiusa.



Otto, invece, sono i moderatori degli incontri, tutti giornalisti che vivono o lavorano a Cernusco: Roberto Pegorini, Barbara Calderola, Fabio Villa, Carmen Lo Presti, Matteo Occhipinti, Lello Gurrado, Dario Collio, Palma Agati. All'evento sono coinvolti anche 25 studenti del liceo classico dell'Itsos Marie Curie che, coordinati dalla professoressa Anna Palatucci, loggono brani tratti dai libri degli autori. L'iniziativa si svolge nei seguenti bar del centro: Sefeba's Cafè, Caffè degli Artisti, Miliardo Wine Bar, L'Anima Art Cafè, Cafè Pis Pai, Pasticceria del Centro, 28TreLounge Cafè, Caffè della Contrada.



Per maggiori informazioni, www.clioassociazione.it