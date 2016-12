Bolzano: in attesa del Natale a tutta musica

Bolzano, Natale in musica 1 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Bolzano, Natale in musica Magiche atmosfere natalizie grazie ai concerti di musica tradizionale, classica e gospel nei teatri e nei mercatini. 2 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Bolzano, Natale in musica Magiche atmosfere natalizie grazie ai concerti di musica tradizionale, classica e gospel nei teatri e nei mercatini. 3 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Bolzano, Natale in musica Magiche atmosfere natalizie grazie ai concerti di musica tradizionale, classica e gospel nei teatri e nei mercatini. 4 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Bolzano, Natale in musica Magiche atmosfere natalizie grazie ai concerti di musica tradizionale, classica e gospel nei teatri e nei mercatini. 5 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Bolzano, Natale in musica Magiche atmosfere natalizie grazie ai concerti di musica tradizionale, classica e gospel nei teatri e nei mercatini. 6 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Bolzano, Natale in musica Magiche atmosfere natalizie grazie ai concerti di musica tradizionale, classica e gospel nei teatri e nei mercatini. leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad inaugurare i mercatini dell’Avvento il 24 novembre sono i canti natalizi dei Suedtiroler Vokalensemble: alle 17 in piazza Walther, con il buio interrotto solo dalle candele delle casette di legno e dall’unica luce proveniente dal presepe, mentre i profumi di dolci e di cannella aumenteranno l’attesa, le voci dei cantori iniziano ad intonare le note del Natale, e subito il grande albero di Natale si accende e gli addobbi scintillanti prendono colore, davanti ai sorrisi degli angioletti del mercatino. Da questo momento la musica riempie le strade della città antica di Bolzano fra sottofondo tradizionale, concerti ed esecuzioni inconsuete. Come quella dei Bläser auf Balkon, i fiati dal balcone: un repertorio natalizio eseguito – per la gioia dei bambini - da strumenti a fiato affacciati dal balcone in angolo in piazza delle Erbe, da Hopfen. Il primo si tiene il 27 novembre dalle 17 alle 18,30 ad opera dei Weisenbläser Afing, poi il 3 dicembre stessa ora è la volta dei Weisenbläser Jenesien, il 4 dicembre di nuovo i Weisenbläser Afing, il 10 dicembre tocca ai Weisenbläser Wolkenstein ed il 17 dicembre i Weisenbläser Afing insieme ai Mgv Gries.



Nel Duomo di Bolzano il 25 novembre alle 20 c’è Brummnet der Männerchor, con un programma più classico, mentre per far emozionare il nostro viaggiatore come quando era bambino c’è la Banda di Gries, una delle più antiche e tradizionali bande dell'Alto Adige, al balcone del Palazzo Mercantile sabato 26 novembre alle 17. Domenica 27 al mattino alle 11 ancora la Bürgerkapelle di Gries, scenografica coi suoi costumi tradizionali e con il marciare ritmato in piazza Walther, proprio nell’ombelico del mondo dei mercatini natalizi. Altra banda d’effetto si esibisce la domenica successiva, il 4 dicembre, alle 11 in piazza della Mostra tocca alla Musikkapelle Zwölfmalgreien con il Josefikonzert e poi la Mario Mascagni sempre in piazza della Mostra il 18 dicembre alle ore 11. Del resto le bande musicali ed i cori altoatesini rappresentano un elemento portante nella tradizione locale, per questo le vediamo spesso protagoniste nel cartellone degli eventi.



Il primo dicembre alle 21 al Piccolo Teatro Carambolage sono i Color Colectif a portarci per un po’ fuori dalla tipicità dei suoni del Natale: questo variopinto gruppo di giovani musicisti entusiasti dell’Alto Adige esegue un mix fatto di songwriting, pop, folk, country, rap e reggae.



Tradizionale invece il concerto dell’Avvento che il Conservatorio Monteverdi esegue in quattro appuntamenti presso la nuova sede dell’Ufficio Informazioni di Bolzano (in v. Alto Adige) il 2, il 9, il 16 e il 23 dicembre alle 17.



Chi è convinto di non gradire il balletto potrebbe rendersi conto d’essersi sbagliato dopo aver assistito all’esibizione del Royal Ballet of Moscow – the Crown of Russian Ballet, che il 4 dicembre alle 18 si esibisce al Teatro Comunale. E da non mancare poi Il lago dei Cigni con la Compagnia Opus Ballet al Teatro Cristallo il 21 dicembre, uno spettacolo adatto a tutte le età.



Il 6 dicembre, nel giorno di San Nicola (il nostro Babbo Natale), l’orchestra sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi” suona pagine di Beethoven al Teatro Comunale, e poi spazio a Gospel, Spirituals e canzoni natalizie con quattro note cantanti altoatesine accompagnate dal Laurin Session Trio e da ospiti a sorpresa: il 9 dicembre alle 21.30 al Parkhotel Laurin (www.laurin.it), punto di riferimento ideale per il nostro viaggiatore anche per il pernottamento, essendo un ambiente da sempre sensibile alla cultura che gode di una posizione strategica, in pieno centro storico.



Altra occasione d’eccezione per lasciarsi trascinare dal Gospel sarà quella con gli Harlem Gospel Choir, il più famoso coro gospel d’America, il 21 dicembre al Comunale. Da non perdere. Spazio anche al jazz con la Glenn Miller Orchestra, al Teatro Comunale il 18 dicembre alle 20.30: il loro nuovo show rappresenta un tributo a un’epoca, quella della Swing Era, e ai protagonisti della musica che ha fatto innamorare il mondo, fra tutti Glenn Miller.



Dopo tanta musica, a qualcuno può venire voglia di leggere ed allora non potrà mancare di fermarsi a sfogliare “Un Natale di libri“ (www.mercatinodinatalebz.it/novita-mercatino-bolzano.htm).



Per chi preferisse rimanere sul classico l’appuntamento del 18 dicembre è con un gruppo insolito di due violoncelliste - Raphaela Gromes e Cecile Gruebler – e l’orchestra di fiati Symphonic Winds all’Auditorium Haydn.



Infine perché sia un “Magic Christmas” basterà lasciarsi trascinare dalle sonorità dei Papermoon, che staranno sui classici internazionali e locali della tradizione del Natale, così da far arrivare la voce direttamente al cuore, come pretende lo spirito natalizio; il 20 dicembre presso il Sudwerk Bozen alle 20.30. Ulteriori informazioni su www.bolzano-bozen.it