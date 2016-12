Bolzano, al via il Festival del Gusto

Per le vie del centro storico di Bolzano spazio quindici prodotti con il marchio di “Qualità Alto Adige” festeggiano con degustazioni, feste e concerti, ma anche approfondimenti, laboratori didattici per i bambini e incontri per addetti ai lavori. Nelle piazze sono allestite “oasi del gusto” dedicate alle varie specialità regionali, mentre una grande mostra-mercato (curata direttamente dai produttori per far conoscere le proprie eccellenze e le tecniche produttive) occupa diverse vie del centro. Ristoranti e bar partner offrono show culinari e menù studiati appositamente per il festival.



Dallo show-baking allo Speck - Attraverso un percorso espositivo coinvolgente e un fitto programma di eventi e dimostrazioni, si può conoscere in maniera approfondita tutto il patrimonio enogastronomico altoatesino: a cominciare dai prodotti IGP come le mele e lo Speck, passando per tutti i prodotti garantiti dal marchio di Qualità Alto Adige, come il latte, il pane, i piccoli frutti e i succhi, per finire con i vini DOC della regione. A Palais Campofranco viene allestito il Paradiso Mela & Latte, dove gli allevatori di bestiame e coltivatori di mele illustreranno i processi di produzione con dimostrazioni e giochi per i più piccoli. Appuntamento invece alla Piazzetta dello Speck, in Piazza della Mostra, per tutti gli amanti di questo salume: anche qui degustazioni e presentazioni, mentre al vicino ristorante gourmet Zur Kaiserkron verranno serviti piatti speciali a base di Speck. Proseguendo verso Piazza del Grano si arriverà all'Angolo del Fornaio, dove si assiste agli show-baking di pasticceri e fornai, mentre lungo tutta via Argentieri e via della Mostra si snoda il Miglio del gusto e il Percorso sensoriale, con stand di oltre trenta produttori locali.



International Craft Beer Meeting - Per completare il tutto, quest'anno nelle giornate del 29 e 30 maggio si svolge a Castel Mareccio (Bolzano) la “Beer Craft”, evento dedicato alle produzioni artigianali di birra. Presenti birrifici dell'Alto Adige e di altre regioni italiane, tedeschi e austriaci, ma anche rappresentanti dal Belgio e dagli Stati Uniti: in programma presentazioni, workshop e degustazioni decisamente originali (come quella in abbinamento con il formaggio di capra). L'accesso all'evento è gratuito, mentre per le degustazioni bisogna acquistare il proprio calice.



Per maggiori informazioni, sito Internet www.festivaldelgusto.it

Per le previsioni meteo in tempo reale su Bolzano, www.meteo.it