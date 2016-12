Bit 2016: il meglio per viaggiare si incontra a Milano

I percorsi di visita per godere al meglio di tutte le proposte presenti in fiera sono quattro, rivolti a single e famiglie, ai futuri sposi e infine agli sportivi ed appassionati di attività all'aria aperta.



ITALIA - E' il punto di partenza più naturale per aprire il proprio percorso di esplorazione. Nelle aree dedicate all'Italia sono presenti sia le Regioni, con le loro offerte alla scoperta della cultura e delle tradizioni locali, e con un ricco calendario di eventi, sia i singoli operatori e le strutture ricettive. Sempre nel padiglione dedicato all'Italia si trova anche il nuovo spazio Food&Wine, dedicato al turismo enogastronomico, un modo di viaggiare che appassiona numeri sempre crescenti di Italiani, Secondo gli ultimi sondaggi di Coldiretti, il 42% dei nostri connazionali durante l'estate 2015 ha visitato frantoi, malghe, sagre e agriturismi. In quest'area si susseguono anche i cooking show organizzati dalla Federazione Nazionale Cuochi, per vedere nascere veri capolavori tutti da gustare.



THE WORLD - invece, è il padiglione giusto per scoprire l'offerta dei paesi esteri, rappresentata sia dagli Enti del Turismo, sia dai tanti operatori privati provenienti da ogni parte del mondo e desiderosi di far conoscere al pubblico destinazioni nuove o nuovi modi di visitare le mete più rinomate. Tra i protagonisti di questa edizione della manifestazione c'è anche il famoso camion dell'Overland, aperto alla visita e pronto a far sognare tutti con le sue avventure intorno al mondo. Che si sia alla ricerca della meta per il prossimo viaggio in solitaria, magari dall'altra parte del mondo, o che si cerchi l'offerta perfetta per una tranquilla vacanza in famiglia, Bit2016 offre a tutti una panoramica a 360° sul mondo del turismo, per soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore.



I LOVE WEDDING – La luna di miele è, tradizionalmente, l'occasione idealepe concedersi un viaggio da sogno. Il programma “I Love Wedding”, al quale hanno aderito tra gli altri Anguilla, Aruba, Repubblica Dominicana, Seychelles, Malesia e, per l'Italia, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, mette a disposizione dei futuri sposi offerte speciali e consigli per il viaggio di nozze e la scelta della location. All'ingresso della manifestazione viene distribuita una pocket guide, con l'elenco completo degli aderenti, facilmente identificabili dal logo “I Love Wedding” visibile sugli stand.

Tra le diverse iniziative segnaliamo alcuni appuntamenti in programma in uno spazio dedicato, tra cui il seminario tenuto da Renée Strauss, wedding planner di fama internazionale e nota consulente per film (tra cui i due film “Il matrimonio del mio migliore amico” e “Se scappi ti sposo” con Julia Roberts).



DESTINATION SPORT E BIT.RUN - Gli appassionati di sport all'aria aperta e di running, invece, non possono mancare di visitare l'area Destination Sport, allestita all'interno del padiglione 9. Qui si raccolgono gli operatori di tanti sport: arrampicata, mountain bike, cicloturismo su strada, trekking, running e trail running, canoa, diving, canoying, rafting, vela, surf, sci nautico, kitesurf e windsurf. Gli espositori si mettono a disposizione dei visitatori per fornire consigli tecnici su allenamenti, attrezzature, corsi e pacchetti vacanza. Nonmanca neppure un Temporary Store Decathlon sarà inoltre presente all'interno di Destination Sport, con la possibilità di acquistare direttamente i vari prodotti. Infine chi volesse mettersi alla prova in prima persona e “assaggiare” le diverse discipline sportive può approfittare di speciali aree esperienziali, dove sperimentare i vari sport supportati da esperti e testimonial. Tra queste segnaliamo: la pista da bike, dove effettuare prove a tempo, di velocità su rettilineo, di abilità con ostacoli, di equilibrio utilizzando mini bici; la parete d'arrampicata, per mettersi alla prova con l'aiuto di Guide Alpine esperte; il tondino per cavalli, per montare cavalli di piccola dimensione e pony; la piscina diving, dove, dalle 10 alle 17, si possono fare prove d'immersione (è d'obbligo portarsi il costume), show mermaid e scuba wellness; Slackline, disciplina simile al funambolismo che consiste nel camminare su una fettuccia tesa tra due punti, con area contest con tatami per i salti e area prova per il pubblico: golf, dove provare, grazie ad un simulatore, a fare i primi tiri con il supporto di un giocatore professionista.



Per gli appassionati di running, inoltre, sabato 13 febbraio è in programma la Bit.Run, 10 km non competitiva che parte dalla Montagnetta di San Siro e arriva fino all'ingresso di Bit, organizzata in collaborazione con l'Ente del Turismo della Thailandia e aperta a runner e agenti di viaggio runner. In palio per ciascuna categoria, oltre a tanti premi ad estrazione, un fantastico viaggio a Phuket per scoprire le bellezze della Thailandia.



BIT2016

Aperta al pubblico solo sabato 13 febbraio dalle 9.30 alle 18.00.

Acquisto tessera d'ingresso online: 5€.

Acquisto tessera d'ingresso in Fiera: 7€.

Info online: http://bit.fieramilano.it/it