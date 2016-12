2 febbraio 2015 Bit 2015, la manifestazione per chi ama viaggiare A Milano, da giovedì 12 a sabato 14 febbraio, prende il via la 35° edizione della Borsa Internazionale del Turismo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - La BIT è la più importante Fiera di Turismo in Italia: ogni anno ospita oltre 2.000 aziende, più di 1.500 buyer italiani e internazionali e 3.000 giornalisti in grado di far incontrare in un unico luogo la domanda e l’offerta business del settore. L’edizione, che come ogni anno si svolge a Rho fiera Milano, aggiunge al classico Leisure tre nuovi segmenti: Mice, Luxury, Digital World oltre al Congresso Annuale del Turismo. Come sempre, i visitatori trovano tutto il meglio per quanto riguarda destinazioni, alberghi, resort e spunti per i propri viaggi e vacanze.

Il progetto Bit in the World dà l’avvio alla strategia di internazionalizzazione approdando in una delle aree di maggiore sviluppo dell’ultimo decennio: la Cina.



Questa manifestazione è inoltre il primo marketplace per l’incontro tra domanda e offerta: registra ampio consenso la nuova formula meet&match, che prevede un’agenda di incontri prefissati direttamente allo stand. Grazie al ricercato layout, lo spazio dedicato al lusso offre ai visitatori italiani e internazionali la possibilità incontro in un ambiente elegante e rilassato, completato da una Luxury Buyer Lounge e dal Luxury Restaurant per i momenti più informali.



C’è inoltre una parte espositiva dedicata al Digital World con la presenza di numerose start-up, completata dal ricco palinsesto della Digital Arena in vengono approfonditi i temi più hot del momento, dalla mobile fino alla customer journey e le contaminazioni tra canali on e offline nelle esperienze di acquisto di prodotti turistici.



La nuova grande area-evento di Bit2015 è Destination Sport dedicata al pubblico della vacanza attiva. Gli appassionati infatti trovano tante proposte presentate dai migliori operatori specializzati in diverse discipline: dal rafting all’arrampicata, dal trekking al trail running, dalla bike al golf, dalla vela all’equitazione. Inoltre, si possono scoprire in fiera i luoghi d’Italia particolarmente adatti alle diverse attività sportive, ma anche provare direttamente alcune discipline grazie alla Pista di Bike, alla Parete di Arrampicata e al Simulatore Golf. Si possono anche ricevere consigli tecnici per training, prodotti, servizi, abbigliamento e attrezzature grazie anche alla partnership con testimonial esperti che svelano ai visitatori i loro trucchi del mestiere.



I biglietti di accesso possono in manifestazione al prezzo di 6 euro direttamente on line fino al 13 febbraio al prezzo di 5 euro.



Per maggiori informazioni. www.bit.fieramilano.it