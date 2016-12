Bilbolbul: a Bologna è subito fumetto

14:47 - Chi lo ha detto che Bologna vuol dire soltanto tortellini, portici e Due Torri? Il capoluogo emiliano da sabato 22 a domenica 23 si trasforma nella sede dell’ottava edizione di BILBOLBUL, il Festival Internazionale di Fumetto.

Inserendosi tra le odierne sfide del mondo dell’editoria e la ferrea volontà di offrire nuove idee agli operatori del settore sempre al passo col continuo mutare dei nostri tempi, il festival è un importante momento di condivisione e espressione di nuovi giovani artisti. La Sezione LAB ad essi dedicata crea workshop, incontri portfolio con i professionisti del settore e tavole rotonde.



Tutta la città, dai bar più frequentati ai musei ufficiali, è coinvolta nell’organizzazione e partecipazione al Festival. Sono infatti numerose le mostre e gli appuntamenti collaterali creati in punti strategici della città: tra le più importanti Icinori e le sue tavole in acquerello in mostra a Palazzo Poggi e, per la prima volta, la collaborazione tra il Festival e il MAMbo (Museo di Arte Moderna Bologna) dove va in scena una mostra dedicata al libro L’intervista di Manuel Fior. BILBOLBUL è anche letteratura, cinema e mondo giovani.



Tra le presentazioni di libri organizzate nel weekend spicca sabato alle 16:00, presso Igor Libreria, in collaborazione con Renbooks e Gender Bender Festival, l’incontro con Julie Maroh, giovane graphic novel writer francese autrice del libro City & Gender, diventata famosa a livello internazionale per il libro da cui è stata tratta, l’anno scorso, l’acclamata pellicola Vita di Adele.



Il cinema Lumière dedica le sue sale alla proiezione di opere dedicate anche a un pubblico più giovane nell’ambito del progetto BBBRagazzi, iniziativa volta ad avvicinare anche i più piccoli al mondo dei fumetti, con l’obiettivo di promuovere l’importante aspetto pedagogico di questo linguaggio artistico.

Per consultare il ricco programma di BILBOLBUL vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’evento al seguente link: www.bilbolbul.net



BILBOLBUL è un evento segnalato da Weekendagogo, portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend experience e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.