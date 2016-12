Bergamo: una maratona per la pace

11:54 - Anche Bergamo domenica 10 maggio prende parte alla 4° edizione della staffetta mondiale "Run4unity 2015" promossa dai Ragazzi per l’unità del Movimento dei Focolari. La stessa corsa, aperta a famiglie, giovani e ragazzi si è svolta in altre parti del mondo lo scorso 3 maggio e, nell’arco di 24 ore, ha raggiunto località di ogni latitudine: si corre in Terra Santa, in Ucraina, in Pakistan, in Congo.

La manifestazione si svolge all’interno della Settimana Mondo Unito (dal 3 al 10 maggio 2015) dal titolo “Discovering fraternity” che promuove la pace ad ogni livello: ragazzi di etnie, culture e religioni diverse hanno corso e correranno insieme per testimoniare a favore della fraternità universale. Domenica 3 maggio, infatti, "Run4unity" ha preso il via dalle Isole Fiji. Il testimone, poi, è passato idealmente di fuso orario in fuso orario fino ad arrivare in Italia e continuare in alcune località in altri momenti della settimana.



A Bergamo l'appuntamento è per domenica 10. Dalle 15.00 alle 16.00 ci si ritrova per le ultime iscrizioni, per la consegna del kit e per il tanto atteso fischio d'inizio. Tagliato il traguardo, verso le 17.30, avvengono le premiazioni: non vincono solo i più bravi, ma anche il più giovane, i più anziano o chi semplicemente si è saputo distinguere per la sua simpatia. Inoltre, una giuria dislocata nei diversi punti del percorso, riconosce chi, durante la giornata, si è meglio impegnato a diffondere la cultura della comunione, della pace e della fratellanza, quei valori e ideali che animano i giovani del Movimento dei Focolari.



La Run4Unity corre anche sui social: attraverso l’hashtag #run4unity tutti i legami di pace e di unità che si costruiranno o ricostruiranno saranno condivisibili con foto, video, e confluiranno nel sito dell’evento www.run4unity.net.

L’iscrizione di base è di 3 € (comprende: pettorina e braccialetto + assicurazione), mentre quella comprensiva di maglietta 7 €.