Bergamo, "Liberi di Fare! 2015”

06:00 - La diversità è negli occhi di chi guarda. Questo è il tema che viene declinato in una fitta serie di iniziative in programma da lunedì 23 a domenica 29 marzo a Stezzano, in provincia di Bergamo, presso il Centro Commerciale Le Due Torri. Una settimana di riflessione sul mondo del lavoro e sull’integrazione attiva di persone diversamente abili, ma con una interessante seri di momenti di intrattenimento, musica e shopping.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere un differente pensiero culturale intorno alle persone affette da disabilità, spesso considerate come soggetti incapaci di espressione e di esercitare attività produttive. Per questo, da lunedì 23 marzo e per i successivi quattro giorni, gli operatori dello shopping center sono affiancati nel loro lavoro da persone con disabilità, alle quali viene così offerta l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa. Per tutti è insieme occasione di venire a contatto con persone affette da disabilità e riflettere sulla loro integrazione nel mondo del lavoro.



Nel fine settimana dal 27 al 29 marzo, invece, sono in programma numerose iniziative, tra cui una tavola rotonda, laboratori, esibizioni artistiche, workshop, mercatini, concerti e spettacoli teatrali dedicati al tema della disabilità e organizzati da alcune delle tante associazioni del territorio che operano in questo ambito.



Tra le attività segnaliamo in particolare nella giornata di sabato, i laboratori “L’orto in cassetta”, “Lavoriamo il feltro” e “Corpo a colori”; nel pomeriggio concerto dell’orchestra sinfonica “La nota in più”. Domenica, invece, oltre ai laboratori già nominati, sono in programma dimostrazioni di ginnastica orientale e arti marziali, spettacoli teatrali e una grande festa conclusiva alle ore 18.00.



“Liberi di fare! 2015” – spiega la psicologa Dott.ssa Elena Bernaccino, referente del progetto - non solo vuole promuovere un differente pensiero culturale intorno alle persone con disabilità coinvolgendo gli operatori dei negozi del centro commerciale, ma vuole anche far conoscere alcune delle associazioni presenti sul territorio che operano intorno a questo tema.”



Il programma della manifestazione è online sul sito internet del centro Le Due Torri.