Bergamo: il centro della città si trasforma in giardino

La piazza, cuore pulsante della manifestazione organizzata da Comune di Bergamo e Arketipos, preservata dal traffico degli autoveicoli, ospita una passerella in legno lunga 68 metri e alta 4: accessibile dalle ore 9 alle 22 (alle ore 23 di venerdì e di sabato), offre ai visitatori che la percorrono la sensazione di attraversare i cinque paesaggi (urbano, alluvionale, submontano, montano e alpino) tipici della terra orobica camminando idealmente dalla pianura alla montagna.



Le aziende bergamasche del legno, riunite nell’iniziativa “Il Legno dalla Natura alle Cose”, con i quattro Gardener Supporter della manifestazione (Cooperativa della Comunità, Giardini Arioldi, soc. Agr. Locatelli Franco & figli e Verde Idea), stanno realizzando la camminata frutto dell’estro di Stefan Tischer, professore di Architettura all’Università di Alghero e paesaggista internazionale che ha dato forma all’energia creativa dei 16 studenti della Summer School 2015. Di fianco a Tischer, la paesaggista Lucia Nusiner a cui è affidato l’allestimento green e Maurizio Quargnale che ha curato l’illuminazione.



Nel corso di tutta la manifestazione sono in programma meeting, incontri e riflessioni a tu per tu con le più famose archistar del paesaggio, installazioni verdi e spettacoli di luce in una dimensione di sogno e incanto per adulti e bambini. Il tutto nella cornice di natura e bellezza di Bergamo Alta e Bassa. Tra gli allestimenti più suggestivi segnaliamo le Green Square Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni, gli spettacoli di luce in Porta San Giacomo, Torre della Campanella, Piazza Vecchia, Torre del Gombito, Piazza Mercato delle Scarpe; ci sono anche la mostra dedicata alle iniziative delle imprese indirizzate alla qualificazione del verde in modo intelligente, e soprattutto l’International Meeting of the Landscape and Garden, in calendario il 23 e 24 settembre al Teatro Sociale, vero evento clou della manifestazione, dove le menti più geniali del landscaping mondiale si confrontano su idee e progetti di ampio respiro.



Tra le numerose novità dell’edizione 2016 ricordiamo ancora il #Greendesign, il #Greenfashion, il “Life Gestire 2020”, che vanno ad aggiungersi ai capisaldi della Manifestazione: il Valfredda Perennials Seminar, l’Alpine Seminar, Workshop di fotografia, gli Aperitivi di Paesaggio e Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni, il contest fotografico aperto a tutti ormai alla sua 5^ edizione. Attesissima anche la terza edizione della Summer School, a cui parteciperanno studenti europei esperti di paesaggio, e grande attenzione sarà dedicata ai bambini con molti eventi #Kids in programma nei week end.



Per il programma generale della manifestazione e per tutte le informazioni www.imaestridelpaesaggio.it/2016/.