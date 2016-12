Bergamo, GourmArte: in scena gli artisti del gusto

12:00 - Tre giorni di appuntamenti golosi presso la Fiera di Bergamo: va in scena la terza edizione di GourmArte, la kermesse che ha per protagoniste le migliori prelibatezze di Lombardia, riunite da sabato 29 novembre a lunedì 1 dicembre. Una ghiotta occasione per conoscere, tra gli altri, i vini della Franciacorta, formaggi deliziosi, salumi d’eccellenza, dolci straordinari e tanti prodotti di altissima qualità.

La manifestazione ripropone la formula e i punti di forza delle passate edizioni, con un’ampia area dedicata alla ristorazione e con una rigorosa selezione dei prodotti curata da una commissione di intenditori guidati da Elio Ghisalberti, ideatore della kermesse. Ogni Artista del Gusto presente a GourmArte viene selezionato per un singolo prodotto che rappresenta l’eccellenza assoluta nella sua categoria; quel prodotto viene presentato in Fiera e gratuitamente offerto in degustazione a tutti i visitatori. La regione ospite di GourmArte, al fianco dei colleghi lombardi, è la Sardegna, rappresentata dai suoi migliori produttori e ristoratori.



La manifestazione valorizza realtà di dimensioni molto differenti, tutte unite nel comune intento della qualità. Lo scopo è far conoscere al grande pubblico vini di eccellenza, come il Franciacorta DOCG, Garda DOC, Lugana DOC, Oltrepò Pavese DOC, Valtellina Superiore DOCG e molti altri; splendidi formaggi, tra cui il taleggio DOP, la mozzarella di bufala, il parmigiano reggiano DOP, il bitto storico, e altri ancora; una ricca selezione di salumi, tra cui il salame mantovano, il salame viadanese, la lingua salmistrata, il salame di Varzi DOP, il lardo lonzato; tra i dolci,ricordiamo il torrone all’antica, i nocciolini di Canzo, il panettone, gli amaretti. E ancora: riso invecchiato Carnaroli, mostarda, confetture, birra, grappa, olio, salmone affumicato, miele, zafferano, pane di mais, funghi porcini. Insomma, tutto quanto di buono e genuino nasce in Lombardia.



La fiera dà spazio ai “Custodi del Gusto”, che mantengono viva la tradizione del territorio lombardo, con tutti i suoi segreti antichi e preziosi, tramandati da una generazione all’altra. Ma ci sono anche i “Maestri del Gusto”, aziende che nel corso degli anni si sono messe in luce per l’elevata qualità, l’etica e le capacità imprenditoriali e progettuali; Gli “Esploratori del Gusto”, aziende con base in Lombardia, propongono prodotti particolarmente ricercati provenienti dai loro territori d’origine.



Infine, gli “Interpreti del Gusto” sono cuochi e ristoratori che hanno contribuito a elevare e divulgare il buon nome della ristorazione lombarda in Italia e nel mondo: nella zona ristorante, attrezzata con cucine a vista, si possono gustare le specialità e una selezione di piatti che hanno reso celebri gli chef presenti. Tra loro spiccano i nomi di Enrico e Roberto Cerea del ristorante da Vittorio (Brusaporto), Claudio Sadler (Sadler, Milano), Marco Sacco del Piccolo Lago (Verbania), e molti altri.