BeerAttraction: a Rimini a tutta birra

L´evento, organizzato da Rimini Fiera insieme a Unionbirrai e con il patrocinio di Italgrob, è dedicato non solo alle specialità birrarie e alle birre artigianali, ma anche alle materie prime e alle moderne tecnologie di produzione. Le quattro giornate sono riservate agli operatori del settore, ma sabato e domenica possono accedere anche gli appassionati e i curiosi, purché maggiorenni. BeerAttraction è ad oggi l'unico appuntamento in Italia che unisce tutti gli attori della filiera: quattro giorni di manifestazione dove importatori, distributori e grossisti nazionali ed esteri, titolari di birrifici e mastri birrai, ristoratori, gestori di pub, bar e hotel hanno modo di visionare e assaggiare le ultime novità dell'anno e confrontarsi nei diversi momenti a loro dedicati.



I padiglioni del quartiere Rimini Fiera sono divisi in tre macro settori: le "birre" non solo quelle artigianali ma anche le specialità birraie, le collettive regionali italiane e quelle estere; il "tech"con impianti e materie prime che sviluppa un proprio percorso trasversale all´interno dei padiglioni e il "food", la grande new entry del 2016: una sezione espositiva con specialità territoriali, prodotti D.O.P e I.G.P, street food e pizza gourmet. L'area viene valorizzata dalla presenza di chef di prestigio e beer specialist. Tantissimi gli appuntamenti riservati agli operatori business. Eccone alcuni.



Sabato 20 febbraio alle 15,30, Unionbirrai premia la Migliore Birra dell'Anno 2016. L'evento è dedicato alle migliori produzioni artigianali sul territorio italiano (15,30 Beer Arena, Padiglione C7). Lorenzo Dabove, in arte “Kuaska”, presenta il suo libro “La birra non esiste” (ore 13.30 Beer Arena, Padiglione C7). Alle ore 12.00 si svolge il corso PIM dedicato al Progetto Imprenditoriale Microbirrificio.



Domenica 21 febbraio è una giornata dedicata principalmente alle degustazioni organizzate da Unionbirrai all'interno dell'area Beer Lab (Padiglione C7) come quelle dedicate alle Birre Imperiali (ore 12.00) a quelle senza glutine (ore 15.00) oppure a quelle a bassa fermentazione (ore 18.00).



Lunedì 22 febbraio dalle 11.00 spazio alla presentazione del libro “Guida all'export” a cura di Assobirra, dove interviene anche Simone Monetti di Unionbirrai, a cui seguirà il convegno dal titolo "Birra al femminile”. Tra i corsi organizzati da PIBS, si segnala quello delle ore 15.00 in Sala Tiglio 2 dedicato al progetto imprenditoriale Beer Shop.



Martedì 23 febbraio si segnala alle 10.30 il workshop Anton- Paar (Craft2Craft) in sala Tiglio 1 e la degustazione "Botte da Orbi" (ore 12.00 Area Beer Lab) sulle produzioni italiane affinate in legno.



Per maggiori informazioni,www.beerattraction.it