Beer Attraction: a Rimini un weekend con la birra

E’ un appuntamento ormai consolidato per tutti gli appassionati di birra e per gli operatori del settore: Beer Attraction , la Fiera Internazionale dedicata alle specialità birrarie e alle birre artigianali, giunta alla sua terza edizione e in programma presso il q uartiere fieristico di Rimini , si rinnova e dà vita a due nuove sezioni che ne completano il format: Food Attraction, dedicata agli ‘specialty food’ per i nuovi format metropolitani della ristorazione e BB Tech Expo – Beer & Beverage Technologies, la sezione dedicata alle tecnologie per birre e bevande. La fiera è dedicata soprattutto agli operatori del settore, ma s abato 18 febbraio, primo giorno della kermesse, apre le porte anche ai semplici visitatori (maggiorenne), agli appassionati di birra, ai foodies e consumatori gourmet, mentre fino a martedì 21 è riservata al pubblico professionale.

Dopo il taglio del nastro, sabato 18 alle 10.30 nella hall ovest del polo fieristico, la manifestazione prende il via con l’apertura delle diverse aree. Cuore della kermesse è, naturalmente, la sezione dedicata alla birra con le eccellenze italiane e internazionali, le migliori specialità birrarie, il mercato dei microbirrifici, con un occhio alle collettive regionali estere e alle altre bevande. Tra i principali eventi del giorno, torna il premio Birra dell’Anno organizzato da Unionbirrai, con la premiazione del vincitore alle ore 14, nella Beer Arena, pad.C5. Ci sono poi i corsi di degustazione e di spillatura, i seminari di formazione per birrifici, pub e brew pub, che si svolgono nella Beer Arena e in Beer Lab



Tanti eventi anche nella sezione Food Attraction, l’area dedicata ai nuovi format metropolitani della ristorazione: tra questi segnaliamo i Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla FIC Federazione Italiana Cuochi, con i migliori e più innovativi protagonisti delle specialità gastronomiche del Belpaese. Tra le novità anche lo Specialty Food, dedicata alle tendenze del pasto fuori casa, con un focus su “Birra&Food” un programma di dimostrazioni e proposte che in cerca di sinergie tra il mondo della birra e hamburger, street pasta, vegano, etnico e barbecue.

C’è uno spazio anche per la pizza, con Pizza Arena (pad. A7). In cui i migliori chef d’Europa si sfidano nelle varie versioni della pizza (classica, al Kamut, vegan e gluten free). Pizza e Pasta invece presenta tra le altre iniziative, il “Giropizza d´Europa”



Una sezione in crescita è quella dedicata alle tecnologie, alle quali è riservata l’area BB Tech Expo – Beers & Beverage Technologies. Al suo interno sono presenti i maggiori marchi europei del settore processing and packaging,



Oorari: sabato 18 - 10.00 - 19.00;

info visitatori: www.beerattraction.it/visitatori