B&B: con il baratto la vacanza cambia aspetto

Il viaggio come conoscenza: è questo il trend con cui si connota una parte crescente dei flussi turistici in Italia (e nel mondo). Lo conferma anche il successo della Settimana del Baratto , che dal 14 al 20 novembre 2016 torna per l'ottava edizione con migliaia di B&B in tutta Italia che offrono il soggiorno gratuito in cambio di beni o servizi.

Nata nel 2009, la Settimana del Baratto si riconferma evento di punta del sito bed-and-breakfast grazie alla partecipazione massiccia dei gestori dei bed and breakfast e dei viaggiatori. Dalla prima edizione sono circa 2 mila all'anno le strutture che hanno offerto ospitalità, mentre quasi un milione i viaggiatori, in pieno stile sharing economy, hanno visitato il sito, mostrando di appezzare l'accoglienza ospitale dei B&B e di sceglierla nella modalità inedita del baratto.



Design, marketing, musica, giocoleria … - I servizi più richiesti vanno dallo scambio di riparazioni e servizi per orto e giardino alle consulenze sui temi della comunicazione, design e marketing, passando per esibizioni di arte, giocoleria, concertini e spettacoli; i beni più ambiti, invece, riguardano alimentari e specialità regionali, ma anche oggetti di collezionismo, arredamento e tecnologia, nonché l’impegno a ricambiare l’ospitalità che ci si accinge a ricevere. L'aspetto più apprezzato, però, si rivela sempre la possibilità di scoperta “senza filtri” che questa modalità di viaggio propone: un contatto tra gestore e viaggiatore che si basa sullo scambio di ospitalità e competenze, in cui l'unica unità di misura comune non è la moneta, bensì la disponibilità a mettersi in gioco.



Guarda la lista dei desideri - La partecipazione all'iniziativa è semplice: per alloggiare gratis in migliaia di bed and breakfast italiani basta consultare la lista dei desideri dei B&B sul sito settimanadelbaratto, contattando poi il gestore sia attraverso il sito che la pagina Facebook, seguita da oltre 137 mila utenti. Anche i viaggiatori possono formulare delle proposte e inserirle nell'apposita sezione del sito "Proponi qualcosa da barattare". Le due liste, quella dei B&B e quella dei viaggiatori, sono suddivise per argomento per agevolare i partecipanti.



Non solo una settimana - La formula del baratto, tuttavia, non si limita alla sola settimana dedicata alla manifestazione: moltissimi B&B affezionati alla formula del baratto sono disponibili ad ospitare in cambio di beni o servizi anche in altri periodi dell'anno. Li trovate sul sito barattobb.it.