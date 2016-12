BaroloNight: a tu per tu con il Re dei vini

Degustare piatti e vini dal sapore unico direttamente nei luoghi in cui vengono prodotti è un'esperienza che vale davvero la pena di essere provata. L'appuntamento non è solo una cena itinerante in quattro tappe in cui gustare un superbo menù del territorio tra un bicchiere e l'altro del “Re dei vini”: la musica dal vivo, le bellezze architettoniche del paese e il panorama mozzafiato circostante completano il quadro per permettere di vivere un'esperienza sensoriale a 360 gradi.



Per chi volesse approfondire la conoscenza del territorio, a Monforte d'Alba meritano una visita la piazza dell'antica Chiesa, gli oratori barocchi di Sant'Agostino e di Santa Elisabetta, la torre campanaria, il settecentesco Palazzo dei Marchesi Scarampi e l'auditorium Horszowski: inaugurato nel 1986 dal famoso pianista, è un anfiteatro naturale dall'acustica perfetta ricavato dalla pendenza morfologica naturale del terreno.



Obiettivo degli organizzatori, che hanno deciso quest'anno di proporre agli ospiti una nuova location dell'evento, è quello di proporre il Barolo al centro delle eccellenze di un intero territorio; Monforte d'Alba, infatti, costituisce anche un'ottima base di partenza per andare alla scoperta della zona delle Langhe, ricca di splendide colline sulle cui cime sono arroccati castelli e fortezze medievali: da Alba a Serralunga, da Barolo fino a La Morra, dove morì il compositore e violinista Giuseppe Galbetti, autore della Marcia Reale, che fu l'inno nazionale italiano fino al 1946.

Per maggiori informazioni, www.barolonight.com