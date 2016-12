Bagni di Lucca: due giorni dedicati all’acqua

L’obiettivo è quello di divertire e insieme trasmettere importanti informazioni su un argomento di grande rilievo, al quale spesso non si riserva la giusta attenzione, perché come disse lo scrittore Thomas Fuller: non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non è vuoto. Così per due giorni Bagni di Lucca fa dell’acqua la protagonista indiscussa. Tra gli appuntamenti più interessanti segnaliamo, sabato 11 giugno alle ore 18.30, lo show cooking di Cristiano Tomei, in cui lo chef stellato mette alla prova la sua creatività cucinando… l’acqua. Alle 19 è in programma il talk show dal titolo Acqua: il bene comune che ci può curare, a cui intervengono l’attore Marco Columbro, il medico esperto di medicina psicosomatica Nitamo Montecucco, l’idrosommelier Daniele Ghigi, l’operatore di Bilancio Polare Rossano Benedetti, la Direttrice Sanitaria delle terme di Bagni di Lucca Iana Togneri, un rappresentante di Gaia ed il sindaco Massimo Betti.



Sabato 11 e domenica 12 dalle 10 al tramonto sono aperti i 15 stand della Cittadella di Acquatica; per gli spostamenti c’è l’Acquatibus, la navetta della manifestazione, in servizio dalle 10 alle 18, con partenza davanti al Comune, in direzione dei Bagni Bernabò, del Villaggio Globale e delle Terme Storiche. In questi luoghi sono previste visite guidate ed numerose iniziative. Al Canyon Park si può invece vivere una incredibile esperienza di natura ed avventura, ma è aperta anche la caccia di erbe acquatiche con Ivo Poli ed il professore Stefano Benvenuti, mentre si può pescare con l’associazione Friend of Fly ed Ibra o assistere a dimostrazioni di rafting nel torrente Lima a cura di esperti istruttori.

Le piscine di Villa Ada sono aperte per esperienze di acquaticità, fitness ed idroterapia, mentre i ristoranti di Bangi di Lucca presentano menù in tema con la manifestazione



Domenica 12 sono in programma il cooking show dello chef stellato Luca Landi e alcuni talk show con il rabdomante Maurizio Armanetti, il professore Franco Grossi dell’istituto Agrario di Mutigliano (colture idroponiche), la direttrice dell’Hotel & Terme Bagni di Lucca Ida Mazzei, oltre a momenti di spettacolo e di intrattenimento musicale.



Informazioni sul sito: www.prolocobagnidilucca.it.