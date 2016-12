Autunno, il momento giusto per godere le Alpi

Nel week end del 18, 19 e 20 settembre la Perla trentina di Moena festeggia il più celebre dei suoi prodotti, il puzzone di Moena, squisito formaggio a crosta dall'inconfondibile gusto che richiama le erbe e l'aria pura degli alpeggi. La sagra prevede un ricchissimo programma di iniziative: passeggiate, degustazioni, laboratori per bambini, aperitivi, sfilate e spettacoli nell'incantevole cornice del paese di Moena, la Fata delle Dolomiti, e delle sue montagne.



A Valdidentro, la Perla dell'Alta Valtellina, il 19 e 20 settembre va in scena l'antico rito della transumanza, il ritorno a valle del bestiame dopo l'estate trascorsa sui pascoli in quota, accompagnata da una grande festa che celebra le tradizioni e i sapori della montagna: “al dì de la bronza” (il giorno del campanaccio). Tra sfilate del bestiame, artigianato, agricoltura, enogastronomia, musica e balli la giornata trascorrerà in allegria con la partecipazione di delegazioni e gruppi folkloristici delle altre Perle delle Alpi.



Nel periodo tra il 26 settembre e il 10 ottobre, soggiorno per gustare i colori e i sapori dell'autunno nella Perla altoatesina di Moso in Passiria. Il pacchetto settimanale accompagna i visitatori alla scoperta del fascino della vita contadina dei masi, dove assaporare la cucina tradizionale dell'Alta Val Passiria gustando ottimi piatti di selvaggina e pietanze tipiche come la frittata sbriciolata di grano saraceno.



Sabato 3 e domenica 4 ottobre la Perla di Funes dedica come ogni anno un weekend di festa a un simbolo indiscusso dell'Alto Adige: lo speck. La manifestazione, ospitata dal piccolo villaggio di Santa Maddalena in Val di Funes, attira chef e buongustai da tutta la regione per rendere omaggio al re dei salumi altoatesini in una cornice di festa..



Domenica 4 ottobre, nella Perla valdostana de La Magdeleine, il pane nero vive il suo momento di gloria in una festa che, dai mulini ai forni, ci porta alla scoperta di questo alimento povero ma gustoso. La manifestazione parte dall'interessante itinerario dei mulini presso i quali si macinavano i cereali fino ad arrivare al prodotto finito: il pane cotto nel forno del paese.



Negli stessi giorni, nel weekend del 3 e 4 ottobre, il rientro a valle delle mandrie dalle malghe in quota (la "devétéya") nella Perla di Cogne diventa occasione per una grande festa tradizionale che rievoca l'antica fiera del bestiame, con una sfilata dei capi per le vie del paese e un mercato di prodotti tipici e artigianali a km zero. Speciali laboratori tematici saranno allestiti per far conoscere ai più piccoli il mondo del latte e del formaggio, mentre balli e musica animeranno le serate.



