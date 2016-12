Asparago e Vespaiolo, succulente nozze a Bassano

Bassano, magnifica cittadina in provincia di Vicenza, famosa per il suo centro storico, per un'invidiabile qualità della vita e soprattutto per il suo celebre ponte, la cui prima costruzione è datata 1209. Il suo aspetto attuale risale al 1569 e ricalca il suggestivo progetto del grande Andrea Palladio . Ma bassano è terra di per le specialità gastronomiche venete che qui vengono esaltate sulle tavole di rinomati ristoranti: ed è l' asparago bianco di Bassano che sarà al centro di una gustosa iniziativa che si terrà fino al 13 giugno.

“A Tavola con l’Asparago bianco di Bassano D.O.P. – Asparagi & Vespaiolo” è infatti la rassegna enogastronomica più importante dell'anno per il Gruppo Ristoratori Bassanesi, nata nel 1980, contemporaneamente alla costituzione del gruppo stesso è da sempre riferimento per il territorio. Nacque 36 anni fa per volere dei pionieri del Gruppo Ristoratori Bassanesi “A Tavola con l’Asparago Bianco di Bassano D.O.P.” che rappresenta la regina delle rassegne gastronomiche nel panorama bassanese; oggi il Gruppo Ristoratori Bassanesi è composto da 20 ristoranti: Antica Trattoria All’Alpino, Ristorante Al Castello Superiore di Marostica, Ristorante Al Pioppeto, Ristorante Al Ponte, Ristorante Al Sole, Ristorante Albergo Dalla Mena, Ristorante Birreria Ottone, Ristorante Da Bauto, Ristorante Il Tinello, Ristorante Melograno, Ristorante Milleluci, Ristorante Trevisani, Trattoria Alla Stazione, Trattoria Da Paeto, Villa Ca’ Sette, Villa Razzolini Loredan, Hotel Ristorante Al Camin, Hotel Ristorante Alla Corte, Hotel Ristorante Belvedere, Hotel Ristorante La Rosina.



Coinvolto tutto il Bassenese - Principe della tavola da San Giuseppe (19 marzo) a Sant'Antonio (13 giugno) è l'Asparago bianco di Bassano DOP, che con il suo inconfondibile sapore viene sapientemente declinato in mille diverse maniere dai grandi chef dei Ristoranti del Gruppo. Per tutto il periodo indicato presso i ristoranti del Gruppo si possono trovare menù degustazione dedicati al bianco turione e, ogni anno, alcuni ristoratori propongono vere e proprie cene di gala dedicate al rinomato ortaggio. La rassegna tocca 9 comuni (Bassano, Romano d’Ezzelino, Marostica, Cassola, Solagna , Pove, Cartigliano, Asolo, Conco) e 2 province (Vicenza e Treviso) raccogliendo un’importante favore di ospiti e di critica da tutta la regione, da tutto il nord Italia e dall’estero. Oltre ai menu di degustazione vi invitiamo a vivere le Serate di Gala: in questa edizione in ogni serata verrà celebrato un bassanese che ha dato lustro alla Città di Bassano; alcuni nomi che hanno accettato l’invito sono Pietro Fabris, Ivan Pontarollo, Franco Aquila, Giandomenico Cortese, Miki Biasion, Cesare Gerolimetto, Gianni Celi, Gigi Agnolin, Sergio Campana.



L'asparago e il suo amico Vespaiolo - Il compagno ideale, scelto dal Gruppo Ristoratori Bassanesi per affiancare l'asparago DOP è il bianco Vespaiolo di Breganze, vino che, per le sue caratteristiche organolettiche, esalta gusti e profumi di sua maestà l'asparago. Il Vespaiolo di Breganze è un vino vicentino molto interessante: dal colore paglierino con tenui riflessi verdi ed un intenso profumo di frutta matura e mandorla. Prerogativa del Gruppo Ristoratori Bassanesi è l’attenzione massima al territorio con le sue ricchezze e meraviglie da mettere in relazione e sinergia con il mondo della ristorazione di qualità; l’Asparago bianco di Bassano D.O.P. sarà offerto in in degustazione a cura del Gruppo Ristoratori Bassanesi, Domenica 24 Aprile presso la Festa dell’Asparago organizzata da Coldiretti e il Consorzio dell’Asparago in Piazza Libertà a Bassano.



