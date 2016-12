Asparagi grandi protagonisti nel Piacentino

06:00 - La provincia di Piacenza si tinge di verde e dà spazio al suo prodotto primaverile più pregiato e gustoso: l’asparago verde. Un ricco programma di eventi esalta, in tavola e non solo, il protagonista indiscusso della rassegna gastronomica dedicata a tutti gli appassionati gourmand.

Fino al 7 giugno, in ben 18 ristoranti e agriturismi del Piacentino, vengono preparati speciali menu a tema con piatti e ricette gustose che spaziano dagli asparagi croccanti alla zuppa, dai tortelloni e dal pollo asparagi e curry agli asparagi e branzino, alla mousse e perfino al gelato all'asparago. Il Consorzio dell'Asparago Piacentino ha inoltre ideato e studiato una serie di eventi, in linea con l'Expo Universale in programma a Milano, per dare visibilità ai prodotti tipici e al territorio.



L'asparago ti regala cultura - Un’iniziativa valida per tutti i commensali che gustano uno dei menu a tema nei ristoranti e negli agriturismi convenzionati con la rassegna gastronomica, è L'asparago ti regala cultura. A tutti i partecipanti viene offerto l'ingresso gratuito, a scelta, nei Musei di Palazzo Farnese a Piacenza, nel Castello di Gropparello o in quello di Rivalta: due dei più suggestivi manieri che si trovano sulle colline piacentine. Sempre in ottica Expo, ai turisti che vogliono soggiornare in zona viene offerto il pacchetto turistico Sogno d'Asparago, che prevede cena a tema con pernottamento, nelle strutture convenzionate, e visita alle coltivazioni di asparago che si trovano sul territorio.



L’asparago, fra un festival e un aperitivo - Punta di diamante fra gli eventi proposti, è la sinergia con il Castello di Paderna e il comune di Pontenure (PC), dove nel weekend del 9 e 10 maggio si tengono in contemporanea il secondo Festival Nazionale dell'Asparago, la prima edizione primaverile di Frutti Antichi (fortunata e conosciutissima kermesse che si svolge tutti gli anni il primo weekend di ottobre nell'elegante fortilizio quattrocentesco di Paderna e che nel 2015 festeggerà la sua ventesima edizione) e l'ormai tradizionale Festa Provinciale dell'Asparago che anima il centro di Pontenure con un ricco calendario di iniziative per i turisti golosi. L'asparago è un antidepressivo naturale, ha un basso contenuto di sodio, è ricco di potassio ed è buona fonte di acido folico, vitamina B1 e B6. Per far conoscere a tutti le tante proprietà benefiche del prelibato ortaggio di primavera, venerdì 5 giugno è in programma la grande serata L'asparago in piazzetta con aperitivi e musica dal vivo nello spazio Eataly di Piacenza.



Per informazioni: www.asparagopiacentino.com



