Asiago si illumina di Fiocchi di Luce

Asiago e i "Fiocchi di luce" Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Tre serate di splendidi spettacoli pirotecnici all'insegna della magia e della fantasia. leggi tutto

Lo spettacolo di venerdì 2 febbraio si intitola "La Regina dei Ghiacci": è una favola di ispirazione fantastica dedicata alla Regina delle neve, creatura mitologica capace di colorare di bianco il mondo. Al suo tocco ritornano magicamente in vita fauni dal manto candido, grandi cavalli di ghiaccio e delicate creature ammantate di luce. Lo spettacolo è diviso in 6 scene, ognuna delle quali con attori a terra, con nastri, trampoli e vari personaggi.



Sabato 3 febbraio viene rappresentato "Il Racconto del Bosco", uno show dedicato alla suggestione del bosco e delle leggende legate ad esso. Un viaggio tra realtà e fantasia guidata dal suono del vento tra i rami, nel quale rivivono i racconti di elfi e fate, di esseri mitologici e angoli segreti che nei secoli sono giunti a noi.



Lo show di domenica 4 febbraio si intitola "C'era una volta": come dice già il nome, è dedicato alle favole, per narrare un passato fantastico e ricco di visioni di sogno, e per rilanciare l’invito a non smettere mai di sognare. Lo spettacolo conclusivo vuole appunto creare suggestioni, spunti e stimoli per alimentare nuovi sogni, nuove favole, nuove visioni.



Anche quest’anno, inoltre, è stato organizzato il concorso fotografico “Metti a fuoco”, riservato agli spettatori che vogliono sottoporre a una giuria i loro scatti dei fuochi d’artificio. Si consiglia, quando è possibile, di raggiungere il luogo a piedi e di essere sul posto circa un’ora prima degli spettacoli.



Per informazioni: www.asiago.to.